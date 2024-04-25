Британский военный аналитик признал плачевное состояние ВС страны

Анатолий Лапин.  
25.04.2024 10:55
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Вооруженные силы Великобритании атрофировались за три десятилетия после окончания «Холодной войны» – им не хватает кадров и боеприпасов, половину из запасов которых Лондон отдал Украине.

Об этом в эфире телеканала TalkTV заявил британский военный аналитик, полковник Стюарт Кроуфорд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вооруженные силы Великобритании атрофировались за три десятилетия после окончания «Холодной войны» – им не...

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«Наши вооруженные силы Великобритании атрофировались за последние два или три десятилетия, поскольку мы воспользовались так называемым мирным дивидендом в конце «Холодной войны». Но теперь это вернулось, чтобы укусить нас, и мы испытываем острую нехватку почти во всех департаментах, и нам нужно что-то с этим делать… Угроза со стороны реваншистской России очень реальна, и нам действительно нужно что-то с этим делать, и нужно, чтобы это было видно», – сказал полковник.

«Мы должны посмотреть на наши запасы материальных средств, запасы боеприпасов. Потому что один из больших уроков, извлеченных из Украины, заключается в том, что все наши оценки и нормы расхода боеприпасов в мирное время совершенно не соответствуют действительности. И мы уже отправили, наверное, 50% нашего вооружения в Украину. И это должно быть восстановлено в наших запасах», – заявил Кроуфорд.

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