Британский военный аналитик признал плачевное состояние ВС страны

Вооруженные силы Великобритании атрофировались за три десятилетия после окончания «Холодной войны» – им не хватает кадров и боеприпасов, половину из запасов которых Лондон отдал Украине.

Об этом в эфире телеканала TalkTV заявил британский военный аналитик, полковник Стюарт Кроуфорд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Наши вооруженные силы Великобритании атрофировались за последние два или три десятилетия, поскольку мы воспользовались так называемым мирным дивидендом в конце «Холодной войны». Но теперь это вернулось, чтобы укусить нас, и мы испытываем острую нехватку почти во всех департаментах, и нам нужно что-то с этим делать… Угроза со стороны реваншистской России очень реальна, и нам действительно нужно что-то с этим делать, и нужно, чтобы это было видно», – сказал полковник.

«Мы должны посмотреть на наши запасы материальных средств, запасы боеприпасов. Потому что один из больших уроков, извлеченных из Украины, заключается в том, что все наши оценки и нормы расхода боеприпасов в мирное время совершенно не соответствуют действительности. И мы уже отправили, наверное, 50% нашего вооружения в Украину. И это должно быть восстановлено в наших запасах», – заявил Кроуфорд.