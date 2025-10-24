«Будет просто продолжение войны. Трамп ничего не добьётся» – подполковник США

24.10.2025 17:32
Наивно полагать, что именно в этот раз американские санкции вынудят Россию отказаться от того, за что она сражается уже несколько лет, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада.

Об этом отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил на канале «Deep Dive», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Можно вернуться к июню 2024 г. или к декабрю 2021 или к «Стамбулу» в 2022 г., и каждый раз было почти одно и то же, просто условия [для Украины] ухудшаются с течением времени, но суть остаётся прежней. Коренные причины – демилитаризация, денацификация, никакого НАТО – вот, что они говорят во всех этих случаях.

Какая логика может быть в заявлениях Трампа – «просто остановитесь на текущей линии»? Просто все идите домой, забудьте о коренных причинах. Зеленский, забудь о границах 1991 года. Просто остановитесь. И ладно, что он этого хочет, каждый может хотеть чего угодно, но эти предпочтения должны соответствовать физической реальности», – недоумевал Дэвис.

Он допустил, что это может быть принятием желаемого за действительное.

«Потому что нет способа это сделать. Всё, что вы сделаете – это заставите Россию куда-то повернуть, они сделают что-то другое со своим теневым флотом, они отправят другие корабли, если конкретно эти будут под прицелом…

Мы собираемся вынудить ту сторону, причинив им небольшую боль и снова создав трудности с экономикой, чтобы они просто устали. Этого не произойдёт! Нет никаких рациональных причин верить в это. Так что наиболее вероятным результатом будет просто продолжение войны», – уверен американец.

