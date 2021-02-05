«Будет расширяться зона Донбасса» – прогноз на украинском ТВ

05.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украину в любом случае ждет продолжение гражданского противостояния и разрыв на части при смене власти.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мураева, при победе на следующих президентских выборах Петра Порошенко произойдет очередной виток конфликта на Донбасса, а если победит Виктор Медведчук, взбунтуется Западная Украина.

«Надо понимать, куда мы идем, и где мы окажемся через несколько лет. Давайте моделировать ситуацию – сейчас все заклюют Зеленского до конца и будет два фаворита следующей гонки. Допустим, Порошенко с одной стороны, с другой стороны Медведчук. Вот как вы думаете, если Украина выберет Медведчука, что сделает Западная Украина? У нас появится второй Донбасс. Мы понимаем, что они будут свой план Б, Львовская народная республика, то есть это раскол страны.

Если выберут Порошенко, будет расширяться зона Донбасса и юго-восток его не примет. То есть мы уже находимся в цугцванге, когда каждый следующий ход ухудшает позиции, ходить некуда. То есть это ошибочный путь, туда идти нельзя. То есть Зеленский сегодня должен понимать, что единственный вариант, который граничит с его собственной безопасностью…

У него же перед глазами стоит пример Януковича, его же действительно хотели убить, линчевать и что угодно, – он же может довести страну тоже до такого состояния или быть президентом, при котором произошло это противостояние и раздел государства. Я не думаю, что он с таким описанием хочет войти в учебники истории, как он говорил изначально», – заявил Мураев.