Бунт в Казахстане: Начинает раскрываться заговор элит

Всю пятницу в Алматы не удавалось завершить зачистку – перестрелки продолжались в разных частях города. На этом фоне начались аресты некоторых силовиков из числа родственников Назарбаева, который, как сообщает ряд источников, вместе с дочерями покинул территорию Казахстана.

То, что не удалось до конца завершить операцию зачистки Алматы, а информация о том, что большинству боевиков удалось-таки благополучно ускользнуть в пригороды и в горы, вызвало настоящую оторопь у многих наблюдателей. Ведь, получается, в перспективе они могут разбиться на мелкие группы и затем возвращаться, используя тактику герильи в городских условиях, обкатанную в Ираке и Сирии, и наносить удары по силам полиции и военным.

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Поэтому пока ни о каком надежном контроле над бывшей столицей говорить не приходится, а стойких спецподразделений для доведения до ума спецоперации уже по вылавливанию этих боевиков попросту не хватает. Этот пример наглядно показывает, на каком уровне и в каком состоянии находятся казахстанские подразделения специального назначения, которые не смогли обеспечить грамотную контртеррористическую зачистку и дали уйти костяку вооруженных лиц.

Это косвенно подтвердил и сам президент Касым-Жомарт Токаев, запросив в своём выступлении у России дополнительные спецсредства, так как оказалось, что у правительства Казахстана недостаточно обученных спецподразделений и техники. Подобные провалы в системе безопасности поражают, учитывая общую численность раздутых правоохранительных органов.

Президент РК в обращении к нации также заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предварительных переговоров. «Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения», – отметил он. При этом президент указал на то, что в общей сложности напавших на Алматы международных террористов было аж 20 тысяч, и все они будут выловлены.

Как они будут «выловлены», на самом деле, показали, к сожалению, события прошедшего дня, но в этих словах поражает сама цифра в 20 тысяч обученных боевиков, которые тайно проникли в страну извне, чтобы устроить погромы и переворот в южной столице. Куда же тогда смотрел Комитет Национальной Безопасности (КНБ), разведка, другие спецслужбы? Такая астрономическая цифра просто не укладывается в голове.

Если такое количество не поддается разумному объяснению, то факт наличия организованных провокаторов, которых беспрепятственно везде пропускали, не оказывая сопротивление, явно показывает на наличие сговора или координации действий ряда силовиков и тех, кто нападал на государственные учреждения и устраивал погромы. И теперь моя версия о том, что в этих событиях в Алматы причастны именно группировки в самой правящей элите, начинает подтверждаться.

Так, тот же президент Токаев дважды в своих обращениях упоминал неких заговорщиков и предателей. Более того, журналист «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин перед последним выступлением президента РК сообщил со ссылкой на свои источники, что он выступит с обращением, где объявит о «заговоре силовиков».

«Будут предъявлены доказательства координации мятежников в стране силовыми структурами, которые снабжали их средствами спецсвязи и координировали их действия (ведь интернет и даже сотовая связь были тут отключены)», – отметил журналист.

Более того, в качестве главного «заговорщика» им был назван экс-руководитель КНБ республики Карим Масимов, которого недавно отправили в отставку. Затем в СМИ появились даже сообщения об аресте заместителя главы этой спецслужбы Самата Абиша, племянника Нурсултана Назарбаева, которые, правда, пока не подтвердились. Но в итоге Касым-Жомарт Токаев так и не назвал фамилии главных фигурантов и подробности самого «заговора», отделавшись лишь туманными намёками.

экс-глава КНБ Карим Масимов

Зато бывший советник Елбасы Ермухамет Ертысбаев в интервью журналистам раскрыл некоторые подробности, обвинив в организации беспорядков в Алматы высокопоставленных офицеров КНБ и других силовых ведомств.

Экс-советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев

«Предательство и заговор заключаются в том, что в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря. Комитет национальной безопасности, который периодически обезвреживал ту или иную группу, о многочисленных тренировочных лагерях, в горах, которые были созданы, молчал», – рассказал он.

Ертысбаев назвал происходящее заговором и заявил, что без предателей в органах власти — это осуществить не удалось бы. Собственно, он озвучил то, что мне также говорили ранее осведомленные люди: что генералы КНБ и племянники Назарбаева Самат Абиш и Кайрат Сатыбалды курируют создание и обучение групп псевдо-ваххабитов и псевдо-националистов, что разыгрывают различные сценарии межнациональных конфликтов и организации погромов.

Племянник Елбасы Самат Абиш

Выходит, что эти сообщения были не пустым словом, и данных боевиков, а не мифических зарубежных террористов, и использовали для инициирования беспорядков в южной столице. Этим и объясняется, как группы провокаторов пропускались через оцепления силовиков, беспрепятственно проникали в госучреждения, как свободно разоружались целые подразделения, как офицеры комендатуры покинули свои рабочие места и сбежали, а здание ДКНБ в Алматы было не защищено.

Об этом говорит и Ертысбаев: «За 40 минут до нападения на аэропорт Алматы была дана команда полностью убрать оцепление и охрану».

Поэтому стратегические объекты отдали на откуп вооруженных и подготовленных боевиков, чтобы парализовать и захватить город. И если в этом непосредственно участвовали генералы и офицеры КНБ, то это показывает степень вовлеченности силовых органов в данные события и их причастность к многим провокациям и убийствам.

Создание атмосферы хаоса должно было стать прикрытием узкого верхушечного переворота с целью замены отдельных фигур внутри высшего руководства. Племянники Елбасы также могли организовать эти выступления в Алматы в целях предотвратить неизбежные решения о передаче всей полноты власти тому же Токаеву и тем группировкам, которые стоят за ним. В итоге мы видим, что своего поста главы КНБ лишился и Карим Масимов, а сам Нурсултан Назарбаев, как утверждается, со своими дочерями покинул территорию Казахстана.

Назарбаев со своей дочерью Даригой

Конечно, мы многое не знаем, но теперь уже абсолютно известно, что кровопролитие и погромы в Алматы, Талдыкоргане, Шымкенте, Таразе и Актобе были частью внутренних разборок и войн между разными частями правящей элиты. При этом данные события могут свидетельствовать о серьезном расколе, который вылился в такую вооруженную борьбу. В этом смысле введение ОДКБ возможно имело смысл, чтобы предотвратить гражданскую войну и распад страны.

Но в таком случае, по-моему, миротворцам нужно срочно брать под свой контроль американские военно-биологические лаборатории, одна из которых – Центральная референс-лаборатория расположена как раз в Алматы, и ее захват боевиками могло бы стать настоящей катастрофой для региона. Бьёт во все колокола, взывая об этой опасности депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Я с особой тревогой наблюдаю за ситуацией в Алма-Ате, потому что, вы помните, что год назад там американцы запустили современную военно-биологическую лабораторию. А сейчас двухмиллионный город, по сути, остается неуправляемым. Протестующие захватывают административные здания. И вот эта лаборатория может сдетонировать очень серьезными последствиями. Это — военно-биологическая лаборатория с высоким уровнем защиты, биологической защиты, то есть, там можно работать с неограниченным по опасности составом вирусов, бактерий, микробов и так далее», – заявил он.

В этой ситуации нужно прикрыть волевым образом так называемые «учебные» центры Пентагона и НАТО в Карагандинской, Алматинской и Восточно-Казахстанской области. Один из них с участием американских инструкторов и советников готовила пограничников КНБ. Случайно не из-под их умелой руки вышли из этого заведения так же те самые боевики-террористы?

И в конечном итоге необходимо добиться сейчас немедленного освобождения Ермека Тайчибекова, осужденного как раз по уголовному делу, возбужденному КНБ, руководители которого, как видно, участвовали в заговоре и массовых убийствах. Также нужно ставить вопрос об освобождении добровольцев, защищавших народ Донбасса и сидящих сейчас в застенках по сфабрикованным политическим делам за участие в конфликтах без факта наёмничества.

Весь вопрос по их освобождению – в политической воле.