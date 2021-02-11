Бунты против Зеленского будут стихийные, но массовые

11.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский целым рядом антиконституционных переворотов и тарифным геноцидом населения поставил себя в роль диктатора, что может закончиться массовыми народными акциями протеста.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил собкор радиостанции «Вести FM Киев» Владимир Синельников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина живёт в ситуации государственного переворота, начиная с 2014 года, и этих переворотов в истории Украины были десятки. Фактически переворотом является указ Зеленского об отстранении от должности главы Конституционного суда Украины. Согласно Конституции, Конституционный суд абсолютно автономен, и президент не имеет право вмешиваться в их деятельность. Фактически государственным переворотом является закрытие телеканалов и введение персональных санкций, причём это строго юридически.

Дело в том, что согласно закона Украины о санкциях – часть вторая, первой статьи: «Санкции могут применяться только к иностранным юридическим или физическим лицам, или лицам без гражданства», соответственно применение санкций против граждан Украины и зарегистрированных в стране юридических лиц – абсолютно незаконно, и является превышением власти, это совершенно чёткий состав уголовного преступления со стороны Зеленского, и это означает создание прецедента о том, что сейчас против любого гражданина Украины могут ввести санкции, соответственно, лишить прав и имущества. Фактически, это внесудебная расправа и возвращение в XVIII век», – сказал он.

Также журналист добавил, что Зеленский пришёл к политическому банкротству, поэтому перешёл к тактике диктатора и начал террор против политических оппонентов.

«Зеленский уже не в состоянии обмануть людей своими улыбочками, изображая из себя простого и хорошего парня. Это переход к прямой диктатуре и прямому террору против политических оппонентов.

Разумков (спикер Верховной рады – ред.) не поддержал Зеленского, потому что он единственный человек, который в СНБО разбирается в юриспруденции, и он прекрасно понимает, что решение СНБО и Зеленского по этому вопросу является уголовным преступлением, там абсолютно чёткий состав преступления – 364 статья Уголовного кодекса Украины: «превышение власти и должностных полномочий». Он просто не захотел рисковать, потому что уголовное дело когда-то будет возбуждено, и ни только президент, но и всё СНБО могут быть привлечены к уголовной ответственности», – отметил Синельников.

При этом журналист спрогнозировал начало массовых стихийных бунтов из-за тарифного геноцида против граждан Украины.

«Украине реально грозят голодные бунты. На Украине сейчас происходят акции протеста из-за завышенных тарифов, которые проходят абсолютно стихийно. Оппозиция должна была их возглавить и организовать.

У людей действительно лопается терпение, потому что они физически не могут выживать в этой стране, поэтому массовые стихийные бунты возможны», – заключил Синельников.

Напомним, ранее в Москве заявили, что если конфликт Владимира Зеленского с оппозиционными партиями продолжит нарастать, то, в конце концов, он приведёт к гражданской войне и развалу всей Украины.