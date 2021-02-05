В украинской элите называют «божевильным» потерявшего адекватность Зеленского

05.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Закрытие оппозиционных телеканалов дорого обойдется президенту Украины Владимиру Зеленскому, ни он ни СНБО не могут внятно объяснить, почему были закрыты каналы. Решение о их закрытии принималось Зеленским импульсивно, под влиянием страхов.

Об этом в эфире телеканала Politeka Online заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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“Вне зависимости от того, какова будет судьба этих телеканалов, их собственники этого не простят. И как только Зеленский ослабнет, они его будут догонять. И если Петру Порошенко еще удалось договориться с Зеленским, где-то через американцев, то не факт, что Зеленскому удастся договориться со следующим президентом, следующим генпрокурором. Его вполне может ожидать судьба Януковича, только по-своему. Да и просто его будет ожидать много проблем.

Из-за тех решений, которые он напринимал, он, во-первых, не пользуется социальной поддержкой, а во-вторых, они абсолютно вне правил. Сегодня часть элит на Зеленского смотрит как на “свободного от Бога” (божевильного на украинском, т.е. сумасшедшего). у президента нет полномочий отбирать лицензии украинских телеканалов. Лицензии телеканалов может отобрать только Нацсовет через решение суда.

Президент может наложить санкции на иностранные телеканалы, которые не имеют лицензии в Украине. Или на граждан иностранного государства. Президент не имеет права накладывать санкции на граждан Украины, находящихся на территории Украины. Те примеры, которые вспоминал Данилюк, касались граждан Украины, которые находились вне ее территории и приняли гражданство других государств. Глава СНБО врет. Они придумывает аргументы на ходу. Вы приняли решение и до сих пор не можете объяснить почему”, – недоумевает Руслан Бортник.

По его мнению, одной из причин является неадекватность Зеленского, которого запугали “госпереворотом”.

“Президента где-то с ноября убедили, что готовится госпереворот – через Конституционный суд оппоненты готовят свержение власти. Президент сейчас напоминает позднего Януковича – испуганный, изолированный, эмоционально разбалансированный человек, который перестал адекватно воспринимать действительность”, – сказал Руслан Бортник.