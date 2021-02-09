«Чтобы Путин не напал». Зачем украинцев душат тарифами

09.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина специально поднимает населению тарифы на газ, чтобы в России «подгорало» от зависти.

Об этом на YouTube-канале «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам каждый раз рассказывают, что надо повышать тарифы, а иначе Путин нападет. В этом плане, знаете, каждый раз срабатывает. Тарифы подняли, Путин не напал, спасибо поднятым тарифам», – с сарказмом отметил политолог.

«Вы знаете, у нас сейчас социальная реклама «Нафтогаза» – это не шутка, это реальная социальная реклама. В переводе на русский, примерно так – у кремлевских подгорает, что тарифы на газ в Украине устанавливают не они, а рынок, пускай подгорает», – сказал Джангиров.

«Гениально. То, что при этом вынуждены качать электроэнергию с Белоруссии и России, говорит о том, что все в порядке с газом»,– отметил собеседник – главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.

«Более того, это же украинские данные, это же никакая пропаганда, что на ТЭЦ от 1 до 7 суток осталось угля, на разных ТЭЦ. Большая авария в Запорожье на днях была», – добавил украинский политолог.

«Сегодня погода хорошая, но на днях тоже похолодание идёт. А ведь похолодание-то от вас идёт. Совпадение? Не думаю», – язвил Джангиров.