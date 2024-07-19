«Буридановы ослы»: в Демпартии разброд и шатания, а Байдену готовят «мухожук»

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Все ближе 19 августа – дата начала съезда Демократической партии, на котором «ослы» обычно номинируют своих кандидатов в президенты.

К этой дате партия подошла в состоянии глубокого внутреннего кризиса и раздрая, вызванного нежеланием действующего президента Джо Байдена расставаться с насиженным креслом и нежеланием все большего числа видных представителей демократического истеблишмента и спонсоров партии поддерживать выдвижение Байдена политически и финансово.

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Все это осложнятся отсутствием в партии консенсусной кандидатуры сменщика Байдена. Сейчас партия лихорадочно ищет такую фигуру.

Как передает The New York Times. Демпартия на неделю отложила процесс выдвижения кандидатуры Байдена после того, как лидер демократов в Сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис выступили против Байдена, убедив партийных чиновников продлить «дебаты о жизнеспособности его кандидатуры».

Ранее о том, что Байден может принять решение выйти из президентской гонки в эти выходные, писал портал Axios.

«У него есть выбор: остаться в истории героем или быть уверенным в том, что президентской библиотеки Байдена никогда не будет. Я молюсь, чтобы он поступил правильно. Он движется в этом направлении», — сказал изданию близкий друг президента.

Источники ABC News среди демократов рассказали, что Шумер в день покушения на Трампа сказал Байдену, что было бы лучше, если бы он вышел из гонки. NYT со ссылкой на двух источников пишет, что аналогичная беседа состоялась и у Джеффриса с Байденом.

По информации газеты, и Шумер, и Джеффрис выразили обеспокоенность шансами Байдена на выборах в ноябре и судьбами кандидатов в палату представителей и сенат. По словам неназванных демократов, проинформированных о беседах, Байден был готов выслушать сводку данных опросов и задал вопросы о том, как вице-президент Камала Харрис может победить.

AP пишет, что уже около двух третей демократов хотят, чтобы Байден не баллотировался в президенты. Согласно опросу более 15 тыс. избирателей от Politico, альтернативные кандидаты от Демократической партии опережают Байдена.

«Избиратели ищут свежее лицо. Те, кто уже связан с нынешней администрацией, показывают относительно худшие результаты», – пишет издание.

Спонсоры партии, как сообщил портал Semafor, также больше не хотят делать крупные пожертвования на предвыборную кампанию Байдена, поэтому ему может не хватить средств, чтобы оставаться в президентской гонке до ноября. Среди наиболее знаковых «уходов в отказ» – демарш фонда Джорджа Клуни и отказ компании «Дисней» жертвовать на Байдена.

Высокопоставленные демократы анонимно сообщили изданию Axios, что «за закрытой дверью» президент уже смирился с растущим давлением и плохими опросами, которые делают невозможным продолжение его кампании. Мол, давление на Байдена «возросло до невыносимого уровня», особенно в последние несколько дней.

В The Daily Beast опубликовали проект «прощальной речи», составленный одним из крупных спонсоров партии демократов. Она должна позволить Байдену «достойно покинуть гонку». Текст предполагаемой речи якобы такой:

«Самое главное сейчас — спасти душу Америки. Наша демократия в опасности. Эти выборы должны быть выиграны. Чтобы добиться успеха, нам понадобится доверие американского народа. Я верил и продолжаю верить, что смогу выполнить эту работу. Но стало ясно, что большинство американцев хотят видеть на этой должности более молодого человека — моложе, чем любой из двух кандидатов. Поэтому я решил отойти в сторону и позволить кандидату следующего поколения баллотироваться на пост президента от Демократической партии».

На этом фоне жалкой истерикой выглядит свежий пост Байдена в бывшем Твиттере после того, как миллиардер Илон Маск будет ежемесячно давать $45 миллионов в поддержку президентской кампании Трампа.

«Меня тошнит от Илона Маска и его богатых дружков, пытающихся купить выборы», — написал Джо Байден, призвав согласных с этим утверждением поддержать его кампанию.

А тут еще бывший президент-демократ Барак Обама пошёл в открытую конфронтацию с Байденом, заявив, что его шансы на победу значительно сократились. Как пишет The Washington Post, Обама считает, что действующему президенту необходимо серьезно рассмотреть «жизнеспособность своей кандидатуры».

Newsweek подбрасывает на вентилятор итоги свежего опроса, согласно которому вице-президент США Камала Харрис возглавила список претендентов в кандидаты на пост президента США от демократов.

По подсчетам Polymarket, которые приводит журнал, вероятность выдвижения Харрис составляет 45%, тогда как у президента США Джо Байдена — 40%.

И только конфиденты Reuters уверены, что все пучком и Байден будет официально выбран кандидатом в президенты от Демократической партии в ходе онлайн-голосования ближе к концу июля. Ранняя номинация объясняется стремлением демократов успеть утвердить кандидатуру Байдена, чтобы он смог попасть в бюллетень в штате Огайо.

Так что нынешний уход Байдена на самоизоляцию из-за ковида, на самом деле дан хозяину Белого дома на подумать. Времени у него осталось не очень много – меньше месяца.