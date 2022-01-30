Бустерная доза русофобии

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Новости Украины

Что такое «бустерная доза», слышали, вероятно, уже все. Хотя, если вдруг кто еще не слышал, напомню. Boost, в переводе с английского (в одном из значений) — подтолкнуть. Booster — тот, кто подталкивает.

А «толкнуть» на советском жаргоне, в одном из значений — это что? Помните? Правильно. Продать. Поэтому бустерная доза — это когда есть нечто, что вроде бы и работает… но это не точно. А продать-то это «нечто» надо! Деньги получить надо!

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Что в таких случаях делают? Тоже правильно. Формируют общественное мнение. Дескать, без дозы вы склеите ласты, если не завтра, то послезавтра. Поэтому — ррравняйсь! Смииирно! Шагооом МАРШ!

Именно этим сейчас и занимается всё прогрессивное человечество… извините, я хотел сказать — все борцы за демократию… в смысле — все демократы. Во главе с главным демократом, президентом США Д.Б.

Казалось бы, при чём здесь Путин?..

А Путин всегда при чём!

Путин скоро нападет на Украину.

Послезавтра.

Или на следующей неделе.

Ну, может быть, не на следующей, но когда украинские дороги замерзнут, вот тогда точно нападет. Потому что путинские танки (ведомые медведями, пьющими водку и играющими на балалайках) умеют ездить только по замерзшим украинским дорогам. У них это заложено в конструкции.

Говорят, президент США Д.Б. несколько дней назад позвонил клоуну, играющему роль президента Украины, и увещевал того:

«Слушайте меня внимательно! Путин на вас скоро нападет! Я точно знаю! Британские ученые мне сообщили! По этому поводу только что от нас к вам вылетел самолет с пороховой бочкой! Я знаю, что денег у вас там нет, но вы держитесь!»

Клоун, по слухам, слегка обалдел от такой наглости — да и забоялся, чего уж там! Он же, поди, Верховный главнокомандующий. А как его вообще командовать? Это не на рояле играть, тут что-то делать придется. И стал он в ответ лепетать президенту США Д.Б.:

«Ну подождите… Давайте как‑то поспокойнее… Путин, конечно, нападет… но это не точно».

А что же Путин?.. А он, нехороший человек, сидит себе и не нападает.

Вот как так можно вообще?!

Ему уже со всех сторон намекают. Да какое там намекают — открытым текстом говорят: нападешь — будут тебе такие санкции, какие тебе и не снились! И добавляют шепотом:

«Но газового сектора они не коснутся, и от SWIFT мы тебя тоже не отключим».

Правильно. Потому что война войной, а зарабатывать деньги все хотят. Да и сидеть в тепле тоже, в общем‑то, хотят, чего уж там.

А он — нет, и всё!

Как в известном анекдоте.

Мазохист — садисту: «Ударь меня!» Садист — мазохисту: «Не ударю!»

Ладно, теперь давайте серьезно.

Из всех самых свободных и независимых СМИ потоками, по интенсивности сравнимыми с Ниагарой, изливается паника. Рисуются карты будущих ударов. Первым будет оккупирован Харьков. Нет, Киев. Тремя ударами. Черноморский флот дожмет. Подводные лодки в степях Украины… а, нет, это немного не то. Патриотические блогеры (не к ночи будь помянуты), естественно, всё это поддерживают, развивают и приумножают. Какая-то городская сумасшедшая нацепила камуфляж и твердит, что сейчас пойдет воевать, дабы ее дети могли разговаривать по-украински. Ну конечно, без войны же разговаривать по-украински нельзя, это общеизвестно.

Да, кстати, о войне. Говорят: война будет. Подождите, вот сейчас было немного непонятно. Если она будет, то с кем мы тогда воюем уже восемь лет? Как могут российские войска вторгнуться вна Украину, если они уже там? А они ведь там, спросите любого патриотического блогера.

Ладно, это вопросы риторические. Что мы имеем, как нынче модно говорить, по факту? То, что раздувается классическая истерика. Примерно как в 2014‑м. Еще помните? Кого‑то там похитили (но потом оказалось, что нет). Кому‑то отрезали ухо (но потом оно как‑то самоприклеилось). И т. д. и т. п. Приемы, в общем, известны и понятны.

Но зачем это сейчас?

Да затем же, зачем и всё предыдущее. Чтобы холить, лелеять, поддерживать и подталкивать в обществе русофобию!

Русофобия — национальная идея Украины. Два десятка дет назад ее еще формулировали политкорректно: «Украина — не Россия». Впоследствии маски сбросили, и теперь особо не стесняются. Не будучи русофобом, вы в современном украинском государстве ничего не достигнете. Вы будете маргиналом.

Но, как и любой идее, русофобии нужны подпитки. Бустеры!

Тем паче они нужны, когда идеи не во всём вяжутся с реальностью. Сейчас, к большому счастью для украинского руководства и патриотической общественности, поехать из Украины в Россию очень трудно. Трудно, но всё-таки возможно. А кто поедет, тот сразу заметит, что образ России, который рисуют самые честные и непродажные СМИ и в который свято верит любой украинский патриот… как бы сказать… не совсем соответствует действительности. (Об этом мы с вами вскоре поговорим.)

Так вот, идея в последнее время стала несколько увядать. Многовато появилось вопросов типа: «Как это мы с Россией восемь лет воюем, и эти же восемь лет с ней торгуем?»; «Если Россия — агрессор, то почему же мы боремся за транзит агрессорского газа?». И т. д. В общем, как у классиков: «Автомобильная идея гасла и начинала чадить». Вспомните: клоуна‑то как выбрали? Почему за него проголосовали? То‑то же.

И вот разработали бустерную дозу русофобии. Грядущее нападение Путина.

Есть и второй аспект (впрочем, связанный с первым). Как давно известно, «война всё спишет». Теперь вот изобрели, так сказать, постмодернистскую версию этой давней истины. Нападение Путина всё спишет, даже если оно не состоится (а оно не состоится).

Не надо отвечать за аховое положение дел в экономике. За то, что метро в Киеве не строится и строиться не особо собирается. За грабительские тарифы. Да вообще ни за что. Молчать — а то Путин нападет! Даже не так. Молчать, потому что своими вопросами вы приближаете нападение Путина! Вы агент Кремля!

А что будет дальше, когда Путин не нападет?

Думаете, кому-то будет стыдно за беспредметную истерику?

Я вас умоляю.

Этим людям стыдно не бывает.

Они просто разработают еще одну бустерную дозу.

И еще. И еще. И еще.