Бывший подельник жалуется: Коломойский оставил без денег

23.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

В отличие от других украинских олигархов, Игорь Коломойский и палец о палец не ударил, чтобы помочь своей вотчине – Днепропетровску – в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил мэр Днепропетровска Борис Филатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я буду говорить как мэр, как человек, который сидит сейчас в кресле мэра. К сожалению, Игорь Валерьевич сделал много в нашем городе того, чего жители города не понимают и против чего выступают. Начиная от вопроса, связанного с аэропортом, заканчивая футбольным клубом «Днепр», который почил в бозе, а также многими разными всякими ситуациями, я могу этот список перечислить в десяти пунктах.

Не говоря о том, что сейчас в условиях эпидемии помощь родной город от Игоря Валерьевича не видит вообще в принципе.

Как так получилось, что Ринат Леонидович помогает, Виктор Михайлович Пинчук помогает, а Игоря Валерьевича не видно?» – посетовал Филатов, побивший горшки со своим бывшим патроном из-за того, что в свое время предпочел поставить на Петра Порошенко.