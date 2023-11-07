Царев дал первое после покушения интервью

Анатолий Лапин.  
07.11.2023 12:39
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Россия, Терроризм, Украина


Переживший покушение политик, первый спикер парламента Новороссии, депутат ряда прошлых созывов Верховной рады Олег Царев чувствует себя хорошо.

Об этом он сам заявил в первом после покушения интервью в эфире телеканала «Первый Севастопольский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Переживший покушение политик, первый спикер парламента Новороссии, депутат ряда прошлых созывов Верховной рады Олег...

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По словам Царева, о его здоровье беспокоились тысячи людей.

«Тысячи неотвеченных сообщений, звонков. Я не думал, что столько людей будут переживать. Всем очень благодарен. Особенно благодарен сотрудникам спецслужб, медикам. Всем очень признателен.

Были задержания, возможно, еще будут – я не имею права рассказывать подробности, но хочу сказать, что очень сильно помогло, что на работе были камеры и показания сотрудников. Террористов никто бояться не будет – рано или поздно им придется ответить за то, что они сделали», – заявил Царев.

«Ура! Олег Царёв выжил после теракта и уже дал первое очень короткое интервью. Что поправляется. Теракт против Царёва был организован СБУ. Все списки на теракты СБУ и ГУР МО Украины утверждает лично Зеленский», – прокомментировал видео с Царевым российский политолог Сергей Марков.

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