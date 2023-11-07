Царев дал первое после покушения интервью
Переживший покушение политик, первый спикер парламента Новороссии, депутат ряда прошлых созывов Верховной рады Олег Царев чувствует себя хорошо.
Об этом он сам заявил в первом после покушения интервью в эфире телеканала «Первый Севастопольский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
По словам Царева, о его здоровье беспокоились тысячи людей.
«Тысячи неотвеченных сообщений, звонков. Я не думал, что столько людей будут переживать. Всем очень благодарен. Особенно благодарен сотрудникам спецслужб, медикам. Всем очень признателен.
Были задержания, возможно, еще будут – я не имею права рассказывать подробности, но хочу сказать, что очень сильно помогло, что на работе были камеры и показания сотрудников. Террористов никто бояться не будет – рано или поздно им придется ответить за то, что они сделали», – заявил Царев.
«Ура! Олег Царёв выжил после теракта и уже дал первое очень короткое интервью. Что поправляется. Теракт против Царёва был организован СБУ. Все списки на теракты СБУ и ГУР МО Украины утверждает лично Зеленский», – прокомментировал видео с Царевым российский политолог Сергей Марков.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.