Царев: Вопрос войны уже не зависит от Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина потеряла субъектность и лишь выполняет команды из-за рубежа, а потому война выглядит вполне реальной.

Об этом в интервью журналисту Андрею Караулову заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Самое страшное, что произошло с Украиной – это утрата субъектности. Украина сейчас не может принимать самостоятельные решения, которые ей выгодны – она принимает решения, которые ей диктуются, это самое страшное. Ни Ринату Ахметову, ни Пинчуку, ни Коломойскому, ни Зеленскому война сейчас на Украине не нужна», – сказал Царев.

Он считает, что в конфликте заинтересованы США, которые планируют заработать на поставках СПГ в ЕС после начала войны.

«Украина здесь просто как вещь, которой можно пожертвовать, даже не задумываясь, бросить ее в огонь, пусть она горит – главное получить свой профит», – добавил политик.

По его словам, сценария войны пытается избежать Россия и старая Европа, но нагнетает истерию Великобритания.

«Потому что Германия – конкурент Великобритании, она выстраивала свою политику на экономике, она не занималась армией. И в этом смысле им было выгодно торговать с Россией, с Китаем. Ну заставляли их платить в НАТО – платили платежи в НАТО, откупались от НАТО. Они понимают, что если война в Европе произойдет, то главная ценность будет не экономика, а армия.

И Российская Федерация в этом смысле будет более значима, потому что с точки зрения армии Россия сейчас чрезвычайно сильна. В мире начнут править другие категории, им придется платить в НАТО, им придется выполнять все, что говорят Соединенные Штаты и удовольствие это у них тоже никакого не вызывает», – заявил Царев.