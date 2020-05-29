Царев: Зеленский превратился в «мертвого льва»

29.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский – это это уже фактически политический труп, место которого уже спешат занять оппоненты.

Об этом эфире интернет-канала NewsFront заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, стремительно падает рейтинг Зеленского – единственное, что не позволяло оппонентам проводить серьезные атаки.

«Зеленский с одной стороны перечеркнул свою возможность избраться на второй срок. Он, возможно, не досидит и этот срок. Рейтинг у него обвалился очень сильно – он у него падал все время, он не расправился с Петром Порошенко , рейтинг провалился дальше, с коррупционерами и так далее. Он не прекратил войну на Донбассе – рейтинг упал, он продал землю – рейтинг упал, он начал войну с коронавирусом, остановил экономику – рейтинг не вырос.

Сейчас он упадет еще больше, когда люди поймут, что они вышли из карантина в еще худшую ситуацию, чем была раньше. Политические противники – то, что мы видели недавний митинг под домом Зеленского — это только ягодки. Все понимают, что Зеленский — все. Рейтинг у него упал, он держался только за счет рейтинга.

Никто не пытался с ним бороться, потому что у него была всенародная поддержка. Как только рейтинг упал, все понимают, что это уже мертвый лев, и надо быстро занимать политические ниши», – заявил Царев.