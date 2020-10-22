22.10.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Киев, Политика, Украина
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Центр Киева заблокирован протестующими


В Киеве 22 октября возобновились протесты инвесторов банка «Аркада», которые перекрыли главную улицу столицы

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «РБК-Украина».

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Началась акция с самого утра митингом под заданием офиса президента Украины, после чего протестующие отправились к Киевской городской государственной администрации.

Участники акции планируют обратиться к мэру Киева Виталию Кличко.

Протестующие, перекрыли Крещатик, требуя возобновить строительство жилых комплексов «Эврика», «Патриотика», «Патриотка на озерах». Строительство этих комплексов было заморожено после признания банка неплатежеспособным.


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