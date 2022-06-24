Чехия не решилась выдать Украине участника Русской весны

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Новости Украины

Задержанный в Чехии гражданин России, активный участник Русской весны Александр Франчетти, не будет выдан Украине, хотя именно по ордеру официального Киева он был задержан в аэропорту Праги в 2021 году.

Решение об отказе на выдачу Франчетти принял Верховный суд Чехии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мотивируют тем, что на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений его прав человека», – сообщил в своем телеграм-канале омбудсмен Севастополя Павел Буцай.

Комментариев защиты Франчетти пока нет. Известно, что в тюрьме организатор разведгруппы «Северный ветер», члены которой обеспечивали безопасность ряда стратегических объектов в Крыму, стал резко терять здоровье. После допросов и угроз он похудел на 12 кг и жалуется на проблемы с сердцем. Содержание под стражей, как и арест, Франчетти считает нарушением прав человека, поскольку все обвинения против него сфабрикованы.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина. МИД России в связи с инцидентом заявлял, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия.