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Новости Украины

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому подарили игрушечную «Мрию»-Ан-225.

Подарком украинский президент похвастался в своем Instagram.

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«Наша украинская «Мрия» от наших украинских студентов и работников «Антонова». Символ несгибаемости и будущей победы. Спасибо за такой ценный подарок», — написал Зеленский.

Напомним, в конце в результате ракетного обстрела был уничтожен флагман украинской авиации — легендарный Ан-225 «Мрия». Это произошло на аэродроме «Антонов» в Гостомеле под Киевом, где находился самолет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)



Ан-225 «Мрия» существовал в единственном экземляре и использовался украинской властью в целях пиара. В частности, в ангаре с этим самолетом Зеленский проводил одну из своих пресс-конференций.