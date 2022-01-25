«Чем дальше – тем сложнее»: Царев призвал не медлить с Украиной

Новости Украины

Чем дольше Россия затягивает с решением украинского вопроса, тем сложнее его решить в конечном итоге.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Царев призвал не бояться санкций или заморозки газопровода «Северный поток-2».

«Так же было у Януковича на Майдане – чем больше он тянул, тем было сложнее. Вот такая же ситуация сейчас с Украиной. Очевидно, что этот вопрос надо будет решать, очевидно, что это как беременность, само не рассосется. Чем дальше мы будем затягивать решение этого вопроса, тем будет хуже и сложнее. А опасения по поводу санкций – мы видим, что санкции смешные. Уже немцы сказали, что «Северный поток» не касается событий на Украине. Даже если бы касался – сколько денег морозили в эти потоки, и так сложно вводить их», – отметил политик.

Он напомнил, что у России есть готовая, построенная Советским Союзом газотранспортная система, которая проходит по Украине.

«Как можно угрожать отключением «Северного потока»? Если Россия возьмет под контроль Украину, то «Северный поток» не нужен, как и южный поток… Опасения о том, что переагитировали настроения в Украине – неправда. На востоке будут встречать россиян с цветами, а на Западе любую армию встречают с цветами. Но очевидно, что принятие решения о начале войны – это серьезное геополитическое решение, которое в большей или меньшей степени ударит по россиянам», – заявил Царев