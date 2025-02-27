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Президент РФ Владимир Путин хочет ближайшие 7 месяцев провести в переговорах с американцами, не прекращая боевых действий, пока у Киева не закончится оружие, чтобы нанести главный удар.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» заявил киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин, естественно, не хочет заканчивать войну, он не хочет ругаться с Трампом, более того, он хочет политического и дипломатического процесса с Америкой во время войны. Он понимает, что этот процесс может продолжаться ещё и при условии, что США будут надеяться на окончание войны, и что они не будут поставлять новое оружие Украине. Как сказал Трамп, у Украины хватит оружия до момента, когда мы подпишем мирный договор с Россией. А если не подпишем? То есть Путин может решить, что предоставленного Байденом оружия Украине хватит на 6-7 месяцев, ему нужно протянуть этот процесс, по крайней мере, 6-7 месяцев. Условием этого процесса сделать непоставки оружия Украине, а через 6-7 месяцев перейти в реальное большое наступление, учитывая, что уже не будет оружия его останавливать, – и оккупировать Украину. Или просто создать условия для появления здесь марионеточной власти. То есть вернуться к идее февраля-марта 2022 года», – вещал Портников.