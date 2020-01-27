Черногория: «Запах ладана сильнее слезоточивого газа»

27.01.2020, Москва, Елена Острякова

Полиция Черногории начала применять к протестующим против антиправославного закона силу, но это не остановило выступления сторонников Сербской Церкви по всей стране.

Православные активисты в знак протеста против скандального закона «о свободе вероисповедания», позволяющего конфискацию храмов и монастырей Сербской Православной Церкви, провели акцию в одном из районов черногорской столицы Златице.

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Они раскрасили забор в цвета сербского флага и вывесили транспарант с призывом не отдавать православные святыни. Власти сочли эти действия незаконными и приняли решение закрасить граффити. Молодые люди встали на защиту.

Они пели песни и скандировали «Черногория – Сербия!». Полиция некоторое время призывала их разойтись, а потом атаковала с применением слезоточивого газа. После этого несколько молодых людей пытались перекрыть дорогу, но безуспешно.

Десять человек были арестованы, и лишь один несовершеннолетний отпущен. Как утверждает полиция, трое ее сотрудников пострадали, семь транспортных средств были повреждены. Однако на видео, которое участники протеста выкладывают в соцсетях, никакой агрессии со стороны протестующих не зафиксировано. Атакует полиция – молодые люди отходят.

Тем не менее, Совет по гражданскому контролю полиции Подгорицы поспешил заявить, что действия правоохранителей «соответствуют нормам и стандартам», соблюдалась «явная терпимость и сдержанность».

На следующий день граффити на стене было закрашено серой краской. Однако уже через несколько часов поверх были нанесены трафаретные надписи: «Не отдадим святыни!».

Председатель движения молодежи новой сербской демократии Никшич Спасое Томич полагает, что полиция устроила спланированную провокацию против Сербской Православной Церкви (СПЦ).

«Позорная полицейская акция в Златицы, безусловно, имела одну цель – это попытка спровоцировать людей выйти на улицу, устроить беспорядки, чтобы они могли применить положения так называемого закона о свободе вероисповедания. Одна из статей этого закона говорит: «если религиозная община устраивает беспорядки, конфликты, то она может быть запрещена компетентным судом». Они хотели бы спровоцировать больше инцидентов, чтобы обвинить СПЦ и запретить ее в Черногории. Если бы произошли серьезные конфликты, уже сегодня бы провластные СМИ написали: «СПЦ дестабилизирует Черногорию». Но мы не поддались на провокации», – написал в воскресенье Томич у себя в «фейсбуке».

Он призвал сербов и православных выходить не на митинги, а на церковные службы и крестные ходы.

«Мы должны показать им, сколько нас, и что наша вера в Бога непоколебима. Запах ладана сильнее, чем запах слезоточивого газа!» – написал Томич.

27 января в Сербии отмечают день Святого Саввы. По православной традиции любой праздник начинается вечером накануне. На крестные ходы во всех городах и селах Черногории вышли десятки тысяч человек. Только в столице их было 40 000. Кроме икон и хоругвей они несли плакат: «Черногорец, не бей брата-серба!».

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий обратился у участникам крестного ходя и рассказал, что многие полицейские просят у него благословение на то, чтоб им не пришлось применять силу к участникам массовых акций. Он обратился к полицейскому начальству с просьбой не манипулировать подчиненными и не заставлять их поступать против совести.

«Разве те, кто борется с триколором сейчас, совсем недавно, после 1990-х годов, не жили под этим триколором», – приводит слова епископа газета «Сербское единство».

«Никто не верил, что мы можем попасть в ситуацию, когда сербов нужно защищать от сербов. Власть Черногории замахнулась на наши святыни. Но именно Церковь создала Черногорию», – цитирует газета «Борьба» сербского Патриарха Иринея.

Тем не менее, как сообщает черногорский политик Милко Милачич, новые граффити с триколором уже появились в Черногории. На их защиту вновь вышли активисты.