Что происходит в Казахстане: Новый курс Токаева

В минувшую пятницу в Казахстане прошёл съезд правящей партии Нур Отан, которую теперь возглавил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Сама партия претерпевает внутренний кризис из-за массового выхода из неё рядовых членов, но сам факт передачи её в руки главы страны окончательно концентрирует власть в его руках и завершает затянувшийся транзит. В связи с этим возникает вопрос – какую внутреннюю и внешнюю политику поведет преемник Елбасы в ближайшее время.

Примечательно, что сам съезд прошёл в лучших традициях, но в режиме онлайн, а первым выступал Нурсултан Назарбаев, который подтвердил свою прежнюю решимость передать правящую партию Токаеву. Второй президент, соблюдая договоренность, не стал обрушиваться с критикой на предшественника, а подчеркнул преемственность власти и похвалил Елбасы за успехи в деле государственного строительства.

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Правда самой партии не поздоровилось, так как Касым-Жомарт Токаев критически отозвался о её деятельности и поставил под сомнение достижения и те победные реляции, которые были озвучены. Более того, он отметил, что через полгода скажет, точно будет ли дальше находиться на посту председателя партии, заявив, что отстаивает принцип равноудаленности главы страны от всех партий в принципе.

Интересные перестановки произошли и внутри партии по итогам съезда. Так, в политсовет Нур Отана так и не избрали старшую дочь Назарбаева Даригу и одного из его ближайших сподвижников Бауыржана Байбека. В тоже время в состав руководства партии не вошел один из кураторов националистических движений и организаций в стране Ерлан Карин, который ныне занимает важную идеологическую должность государственного секретаря.

Похоже для Токаева эта нур-партия как чемодан без ручки, тем более, если он желает баллотироваться на следующий президентский срок через два года. Поэтому очевидно, что он попытается в этом году сплавить этот очень непопулярный в народе «подарок» от своего предшественника, а сейчас уже убрал многих действующих чиновников из рядов руководства, заменив на неизвестных предпринимателей и провинциальных партийных функционеров.

Очевидно из этого, что в результате торга в правящей элите решили не развенчивать «культ личности» в духе ХХ съезда КПСС, а пойти по китайскому пути, сохранив пока ореол непогрешимости верховного вождя. Тем более, что и не все родственники Елбасы оказались в опале. Если дочери и младший брат Елбасы бежали из страны, и судьба их активов под большим вопросом, то средний зять Тимур Кулибаев, наоборот, только возвысился.

На протяжении долгих лет он был одновременно и «серым кардиналом» в Казахстане, и самым могущественным олигархом в стране, а также держателем основных активов семьи внутри государства и за рубежом. Сейчас он выступает в роли некоего соправителя Токаева, потому что он перехватывает те компании, которыми ранее владели другие члены семьи Назарбаева.

Поэтому правящая семья не исчезла полностью, а в ней произошли перестановки, в результате которых одни возвысились, оставшись в окружении президента, а другие ушли в тень. Это вовсе не означает, что не будет передела собственности, не смотря на заверения самого президента. Подобное попросту невозможно остановить, но пока Касым-Жомарт Токаев из-за всех сил старается сохранить временно некий статус-кво, чтобы не допустить массового и одномоментного оттока капиталов из страны, который рано или поздно обязательно начнется.

Пока он ограничился лишь популистскими заявлениями на совещании с представителями крупного бизнеса 21 января, обязав их вкладывать средства в недавно созданный «народный фонд». При этом президент вдруг отметил, что главной причиной январских событий было именно острое социальное недовольство в обществе несправедливым распределением национального дохода, «когда 162 человека владеют 50% всех богатств страны, а 50 процентов населения получают доходы в месяц меньше 50-ти тысяч тенге на одного человека (115 долларов) или не более 1300 долларов за год».

Но, несмотря на такое признание, в экономической политике он пока придерживается прежнего курса задабривания иностранных добывающих компаний, в первую очередь западных, и сохранения прежнего благоприятного инвестиционного фона для них же. При этом он повторил все те предложения, которые были выработаны Высшим экономическим советом еще в прошлом году под руководством бывшего главы Европейского банка реконструкции и развития Сумы Чакрабарти.

В частности, речь идет об окончательной приватизации активов государственного фонда «Самрук Казына», в котором ранее по распоряжению Назарбаева были сконцентрированы все государственные активы стратегических предприятий. Данный шаг давно лоббировался иностранными инвесторами и очевидно, что они попадут в руки тех же казахстанских олигархов и западных корпораций.

То есть, ни о какой даже частичной национализации или о пересмотре кабальных контрактов по недропользованию и соглашений о разделе продукции с зарубежными компаниями речи не идет. Наоборот, планируется еще больше усилить сырьевую вывозную модель экономки, которая уже дала трещину, а в перспективе обязательно потерпит крах. В связи с этим у государства просто не будет средств для решения насущных социальных задач и борьбы с бедностью, что чревато новыми потрясениями.

И так как улучшение в социально-экономической сфере не проглядывается, Токаев рискует быстро впитать в себя весь тот негатив, который ранее впитывали Назарбаевы. Медленность в проведении преобразований продиктована также тем, что президент попросту не может в одночасье без своей крепкой наработанной команды демонтировать политическую систему и опирается на всё тех же назарбаевских выдвиженцев.

У Токаева нет и, наверно, не будет авторитета, сопоставимого с тем, который был у Назарбаева в его лучшие годы. Поэтому осенью 2022 года второй президент может начать формирование нового парламента, который будет представлять интересы не одного только президента, как это было при Назарбаеве, а различных группировок. Сам Токаев будет скорее всего выполнять роль медиатора между ними. А это означает некоторую либерализацию и разрешение на регистрацию партий крупного капитала.

Во внешней политике Токаев после получения в критические дни помощи со стороны ОДКБ будет терять поддержку Запада и дрейфовать в сторону сближения с Москвой и Пекином. Соответственно, будущие значительные инвестиции руководству РК предстоит ожидать именно оттуда. Первые признаки такого поворота уже проявились в интенсификации переговоров с представителями китайских властей, так как уже прошли совещания по трансграничной торговле, и состоялась встреча посла КНР с премьером Казахстана.

Более того, во время пребывания президента РК в Пекине по случаю открытия зимней Олимпиады, планируется и двусторонняя встреча с лидером Поднебесной. В середине февраля также ожидается и специальный визит Токаева в Москву, и от проведенных переговоров там многое будет зависеть. Наверняка будет и определен вопрос о той роли, которую будет играть Казахстан в составе антироссийской Организации тюркских государств, созданной в противовес ЕАЭС.

Другим индикатором отношения правящей казахстанской элиты к России и к интеграции с ней будет дальнейшее участие или неучастие националистов в общественно-политическом поле страны. Если они по-прежнему будут получать финансирование, покровительство и поддержку спецслужб, а как мы знаем прежнее руководство КНБ, подозреваемое в заговоре, формировало из них банды погромщиков, то тогда заявления первых лиц снова могут оказаться пустыми. Если, наоборот, будут распущены одиозные «партии», движения и СМИ, раздувающие русофобские настроения, то это будет означать реальные сдвиги в деле прекращения запущенных процессов дерусификации.

В всяком случае, ближайшие месяцы всё расставят на свои места и покажут, насколько Токаев искренен в своих начинаниях и заверениях.