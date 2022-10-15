Что закончится раньше – Украина или западная военная помощь?

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Новости Украины

Пентагон опубликовал список вооружений, уже переданных Украине в рамках «ленд-лиза». Об этом сообщил независимый военный аналитик и автор блога Anti-Spiegel Томас Рёпер.

По мнению эксперта, только США по факту поставили Украине оружия и оборудования на сумму около $17 млрд. В списке поставок значатся:

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1400 ПЗРК Stinger;

Более 8,5 тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin;

32 тысячи единиц других противотанковых средств (РПГ, мины и т.п.);

988 тысяч гаубичных снарядов;

60 миллионов патронов к стрелковому оружию;

Более 150 артиллерийских орудий:

20 вертолетов Ми-17 (экспортная версия вертолёта Ми-8);

200 бронетранспортеров M113;

Неназванное количество РСЗО HIMARS с боеприпасами;

Десятки тысяч миномётов.

И это далеко неполный список поставок западного оружия и снаряжения ВСУ. К нему необходимо добавить крупные партии оружия из других стран НАТО, из которых явным лидером является Польша. Фактически, против России на Украине воюет весь арсенал НАТО, включая «стратегических партнёров и союзников» Вашингтона.

Что из этого списка особенно бросается в глаза?

Почти миллион снарядов натовского калибра 155 мм – это результат практически тридцатилетних усилий американского ВПК. Не так давно один из американских чиновников проговорился, что американская промышленность выпускает 30 тысяч артиллерийских снарядов в год, которые украинская артиллерия умудряется расстрелять за месяц боевых действий.

А это значит, что тревожные заявления западных военных, что их арсеналы близки к исчерпанию – не преувеличение, а констатация неприятного факта, что они сами могут испытать снарядный голод в случае возникновения очередного конфликта.

60 млн патронов к стрелковому оружию даже без уточнения номенклатуры – это ни о чём. Как правило, даже не очень богатые государства, не имеющие собственных патронных заводов, закупают за рубежом боеприпасы к стрелковому оружию в количестве миллиардов штук – крупный опт обходится дешевле, да и расход патронов высок даже в мирное время для поддержания навыков владения оружием военными и полицией.

Для общего понимания, приведём один исторический пример.

Во время Первой Мировой войны всего один пулемётный батальон англичан выстрелил по немцам около миллиона патронов в ходе одного боя. Главной проблемой при этом стала очистка окопов от холмов стреляных гильз, подвоз боеприпасов и замена пулемётов взамен вышедших из строя.

Столь скромное количество поставленных патронов ВСУ, скорее всего, объясняется их натовским калибром, мало распространённым в украинской армии, несмотря на поставки западного стрелкового оружия, львиная доля которого реализуется на чёрном рынке.

В самих США заводы производят только патроны 7,62х39 мм для ранних моделей автоматов Калашникова и карабина Симонова.

Не исключено также, что 60 млн патронов – это всё, что США удалось наскрести по сусекам наших бывших союзников по Варшавскому блоку из боеприпасов советского образца. Например, в Болгарии, освоившей пиратское производство советско-российского оружия и боеприпасов.

20 вертолётов Ми-17 – экспортный вариант прославленного Ми-8 – переданы американцами в «повитряны силы» ВСУ из афганского контракта, а также получены от марионеточной Северной Македонии.

200 гусеничных БТР М133 в различных модификациях – это давно устаревшие, хотя и неплохие для своего времени машины, передаются Украине восточноевропейскими «союзниками» в надежде на обновление парка бронированных боевых машин – на более современные американские или германские.

В этой связи в арсеналах европейских армий складывается очень интересная ситуация.

Как известно, Польша, Чехия, Словакия передали ВСУ весь запас своих танков Т-72 в надежде заменить их по выгодной цене более-менее современными «леопардами» и «абрамсами».

Однако, всё складывается так, что США, долгое время не производившие танки, а только занимавшиеся модернизацией уже имеющегося парка, не могут в ближайшее время наладить выпуск новых машин.

Что касается Германии, то у неё с производством танков всё обстоит гораздо хуже. Последние 20 лет, если не больше, Германия, как и большинство членов ЕС, сильно сократила свой военный бюджет и начала медленно наращивать выпуск боевой техники только после 2014 года.

Но теперь, в связи с острым энергетическим и сырьевым кризисом в Европе, угрожающем экономическим коллапсом в среднесрочной перспективе, Германия испытывает огромный дефицит ресурсов для вытягивания военпрома до уровня холодной войны, что вызывает мощное раздражение «младших партнёров», передавших Украине весь парк советских бронемашин и теперь пребывающих в подвешенном состоянии, поскольку немцы обещают начать поставки танков и БМП разве что в ближайшей пятилетке.

При этом трогать «леопарды», стоящие на вооружении, никто из «союзников» Украины не спешит, ибо самим пригодится. Даже Испания, «твёрдо» пообещавшая передать ВСУ свои не первой свежести Leopard-2A4, в конце концов, пошла на попятную, объясняя отказ «отвратительным техническим состоянием машин после долгих лет простоя».

Наблюдатели отмечают, что, при том количестве закачанного Западом оружия – Украина должна одерживать пэрэмогу за пэрэмогой, однако успехи ВСУ, усиленных двумя польскими бригадами и тысячами иностранных наёмников, пока что ограничиваются неполной территорией Харьковской области, небольшой «серой зоной» Херсонщины и откушенного кусочка ДНР, удержать которые ВСУ при всём желании не способны.

Вышеупомянутый Томас Рёпер уверен, что одерживать победы Украине мешает повальная коррупция, перепродающая не менее 70% западной военной помощи на чёрном рынке.

Специалисты отмечают, что украинскую оружейную коррупцию стимулирует «ленд-лиз», введённый США в июле этого года.

Как известно, краеугольное правило «ленд-лиза» гласит: потерянное в боях оружие оплате не подлежит, остатки могут быть возвращены поставщику или выкуплены контрагентом.

Приезд американских аудиторов в Киев для инспекции «стингеров» по результатам скандала с расследованием контрабанды ПЗРК в Бремене, закончился ничем. Ушлые чиновники Зе-хунты представили «партнёрам» документы, из которых следовало, что полиция Бремена врёт, а «стингеры», на самом деле, были израсходованы или утрачены в результате боевых действий – вот справка, не веришь – езжай на фронт и убедись лично.

Ещё одной приметой снабжения Украины западным оружием стали единичные поставки боевых комплексов, ещё не проверенных реальными боевыми действиями. В частности, систем ПВО NASAMS и IRIS-T, от покупки которых, как оказалось, отказалось большинство государств из числа постоянных клиентов западного ВПК.

Байден только красиво пообещал создать для Украины национальную систему ПВО, но не указал – ни сроки, ни другие конкретные детали «проекта». Но подобными баснями кормит Зе-хунту не только Байден.

Запад и конкретно США потратили на украинскую авантюру серьёзные средства и ресурсы, которые не стали бы лишними для преодоления кризиса, вызванного пандемией и обострением конфликта Запада с Россией. Ставки в противостоянии высоки, однако результаты не соответствуют ожиданиям западных «союзников» Украины.

Сохраняющие адекватность наблюдатели из числа сторонников киевского режима невесело гадают на ромашке: что раньше закончится – Украина или западная помощь – и приходят к выводу, что, всё-таки, раньше закончится Украина, хотя западные арсеналы конвенционных вооружений и близки к исчерпанию, а промышленности необходимо пройти сложный и долговременный период перехода на военные рельсы.