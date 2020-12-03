Чубайс вылетел – и пусть не возвращается. Но где суд?

03.12.2020, Москва, Платон Беседин

В России любят разоблачать советское время, но стоило бы обратить внимание и на беспредел, который творился в 1990-е после распада СССР.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет российский писатель Платон Беседин.

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Прекрасна – хрестоматийно прекрасна – фраза Фрекен Бок: «Он улетел, но обещал вернуться!.. Милый!». Вспомнилась мне она, эта фраза, относительно Анатолия Чубайса, отправленного в отставку с поста главы «Роснано». Вылетел, да, рыжий – и пусть не возвращается.

Говорят, что нового места для Анатолия Борисовича пока не нашли. А могут и вообще не сыскать. Так оставить – пенсионером. Вот, мол, и Путин с Чубайсом встреч никаких не проводил. Самые бодрые и смелые даже полагают, будто Анатолия Борисовича теперь ждёт безрадостное будущее вдали от всего. И это – такое мнение тоже присутствует – месседж «Семье», что правила игры изменились.

Как по мне, всё это слишком оптимистические воззрения. Фокус в том, – и беда тоже – что Чубайс держался на ключевых (как бы сейчас сказали, жирных) должностях слишком долго. Бесстыдно долго. Непростительно долго. Убирать его надо было гораздо раньше. Тогда бы и респект народный оказался объёмнее, глубже.

Ведь, пожалуй, трудно найти человека, который бы раздражал россиян больше, чем Анатолий Чубайс. Нет, в те времена хватало мерзковатых персонажей, но они в определённый момент либо уходили в тень, либо банально умирали. Чубайс же держался на позициях долго и повсюду маячил.

Лучше всего, пожалуй, его охарактеризовал покойный и великолепный Михаил Задорнов. У него был текст, в котором он для понимания персоналий предлагал читать фамилии политиков наоборот. У Чубайса получалось совершенно гениальное – «сйабуч». Вот уж точно!

И то, что Чубайс ушёл – причём, судя по его прощальной речи, в полной уверенности, какой он выдающийся государственный деятель – радикальным образом не изменит его жизни. Он прописался в истории – и сейчас подключатся десятки и сотни тех, кто постарается оставить о нём добрую память. По стандартным лекалам: в далёкой-далёкой Галактике… Сам же Анатолий Борисович вполне комфортно будет существовать дальше.

Известно, что после прихода Путина к власти и ухода Ельцина «Семью» обещали не трогать. И из Бориса Николаевича лепили вполне сносный образ. Впрочем, людей не обманешь. Так же поступали и с его сподвижниками. Однако вот что удивительно: в России так любят уничтожать советское прошлое. Масскульт регулярно показывает нам, как мерзко жили в «совке», а историки, публицисты, журналисты вещают о страшных большевистских лидерах – Сталине, Молотове, Зиновьеве и прочих. И могилы при этом раскапываются с поразительным рвением. Почему? Потому что необходимо чем-то пугать, а мёртвые не могут ответить?

Так вот, правильно, на мой взгляд, хотя бы с половиной того рвения, с каким разоблачают советское время, взглянуть на девяностые. Провести инвентаризацию, ревизию. В том числе, и по Чубайсу. И окажется, что в девяностые погибло страшной смертью людей не меньше, чем в страшные чекистские годы. Окажется, что тот же Ельцин или Чубайс ни чем не лучше, чем Сталин и Дзержинский, к примеру. Масштаб личностей, правда, куда меньше, а вот насчёт страшных дел – тут можно поспорить. Да и где их ельцинские победы?

И лишь тогда, когда подобная ревизия будет проведена, – хотя бы попытка – народ окажется удовлетворён. Потому что есть такое правило, сидящее в нас исконно, на клеточном уровне: можно судить по закону, а можно по справедливости. И сегодня мы требуем именно этой справедливости. В том числе и для тех, кто обрёк десятки миллионов русских людей на смерть, нищету, разорение, позор, голод.