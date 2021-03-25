Цитадель Пальмиры была освобождена от террористов ровно пять лет назад

25.03.2021, Москва, Максим Никифоров

Замок древнего сирийского города Пальмира 25 марта 2016 года был полностью освобожден от боевиков. Банды террористов удалось выбить из старинного имения эмира Фахр ад-Дина на западном въезде в город.

Цитадель была последним оплотом радикалов «Исламского государства» (ИГ – организация запрещена в России) на западных рубежах Пальмиры. Боевики заняли объект из списка памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО 23 мая 2015 года. Они приступили к уничтожению античной крепости и разворовыванию оставшихся ценностей.

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Перед взятием замка правительственным войскам при поддержке ВКС России удалось захватить вершину холма, с которого открывается вид на цитадель, что позволило вести наступление с выгодных позиций.

Антитеррористическая операция осложнялась яростным сопротивлением радикалов, которые не желали сдавать замок, поскольку после его взятия открывался прямой путь для наступления на Тадмор.

Крепость представляет большую ценность для культурного наследия всего мира, поэтому было принято штурмовать исторический памятник без применения тяжелого вооружения, способного нанести урон античной архитектуре. Более того, за неделю до штурма замка ВКС России наносили удары по крепости, строго следуя инструкциям, чтобы не повредить объект культурного наследия ЮНЕСКО. Удары наносились термобарическими боеприпасами.

По заявлениям ветеранов освобождения Пальмиры, боевики ИГ были выбиты из замка бойцами «ЧВК Вагнера», после чего позиции заняли сирийские военные, которые не решались вступить в ожесточенное противостояние с радикалами.

Успешная операция в замке Пальмиры сыграла ключевую роль в освобождении города. Победа над террористами в стратегически важной точке на карте Тадмора позволила освободить населенный пункт к 27 марта.

Источник фото: flickr.com