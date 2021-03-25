Подпишись на рассылку
25.03.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Сербия, терроризм
Просмотров:

Цитадель Пальмиры была освобождена от террористов ровно пять лет назад


Замок древнего сирийского города Пальмира 25 марта 2016 года был полностью освобожден от боевиков. Банды террористов удалось выбить из старинного имения эмира Фахр ад-Дина на западном въезде в город.

Цитадель была последним оплотом радикалов «Исламского государства» (ИГ – организация запрещена в России) на западных рубежах Пальмиры. Боевики заняли объект из списка памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО 23 мая 2015 года. Они приступили к уничтожению античной крепости и разворовыванию оставшихся ценностей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Перед взятием замка правительственным войскам при поддержке ВКС России удалось захватить вершину холма, с которого открывается вид на цитадель, что позволило вести наступление с выгодных позиций.

Антитеррористическая операция осложнялась яростным сопротивлением радикалов, которые не желали сдавать замок, поскольку после его взятия открывался прямой путь для наступления на Тадмор.

Крепость представляет большую ценность для культурного наследия всего мира, поэтому было принято штурмовать исторический памятник без применения тяжелого вооружения, способного нанести урон античной архитектуре. Более того, за неделю до штурма замка ВКС России наносили удары по крепости, строго следуя инструкциям, чтобы не повредить объект культурного наследия ЮНЕСКО. Удары наносились термобарическими боеприпасами.

По заявлениям ветеранов освобождения Пальмиры, боевики ИГ были выбиты из замка бойцами «ЧВК Вагнера», после чего позиции заняли сирийские военные, которые не решались вступить в ожесточенное противостояние с радикалами.

Успешная операция в замке Пальмиры сыграла ключевую роль в освобождении города. Победа над террористами в стратегически важной точке на карте Тадмора позволила освободить населенный пункт к 27 марта.

Источник фото: flickr.com


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть