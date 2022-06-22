Цой в форме бойца СВО – на Украине вой

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Новости Украины

В Санкт-Петербурге на юбилей Виктора Цоя написали портрет музыканта, на котором он изображён солдатом СВО с автоматом и шевроном Z.

Об этом сообщает питерское издание «ЗАКС», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автор картины петербургский художник Алексей Сергиенко. На полотне Виктор Цой стоит на фоне руин. По информации СМИ, автор имел в виду Мариуполь.

При этом в издании напомнили, что в 1983 году Цой нанёс себе увечья, пытаясь уклониться от призыва в армию, ведь тогда шла война в Афганистане. В издании поинтересовались у художника, как этот факт биографии музыканта совмещается с «милитаристским посылом картины».

«Был молодой, глупый, неопытный. Как и все люди, совершал ошибки и делал глупости. В любом случае он жил в этой стране, являлся ее патриотом. Сейчас, уже в зрелом возрасте, он, безусловно, был бы на правильной стороне», – уверен Сергиенко.

Представленную картину художник планирует продать на аукционе. Стартовая цена – один рубль.

На Украине эта новость вызывала истерические выпады в адрес русских.

«Руссо-художник (хотя скотина – этнический украинец) Алексей Сергиенко нарисовал Цоя в форме оккупанта на фоне руин украинского села. Явно из зависти к современным украинским композициям с милитаризованным Кобзарем, Лесей, каменщиком (имеется в виду Иван Франко – ред.)… Россияне же своего ничего не имеют и не могут сделать – только украсть или собезьянничать», – истерил в своём Telegram-канале киевский политтехнолог-пропагандист Алексей Голобуцкий.

Он не оставил без внимания замечание о том, что музыкант был против войны, однако Цою это не зачлось. По его словам, популярность певца на карте Европы абсолютно повторяет нынешнюю ситуацию.

«Цой [Высоцкий, Тальков, вписать другое] – полноценный комбатант «русского мира». Это один из якорей, что держит совок в головах украинских граждан. Ведь Европа действительно совершенно очевидно делится на территории, где «Цой жил» (или, по крайней мере, знают, кто это, и помнят хоть одну песню), – и территории, где представления не имеют, кто это. И это полностью повторяет карту врагов и союзников Украины.

Так что очень хорошая и правильная картина, которую надо регулярно демонстрировать украинцам: Цой тоже убивает, потому что это «русский мир», – добавил пропагандист.

«Наши «культурные комбатанты» тоже воюют в головах, причем не только наших, но и союзников. Они защищают от культурной инвазии оккупантов, от «русского мира». Хотя тот же Андрей Хлывнюк (вступивший в киевскую тероборону лидер группы «Бумбокс» – ред.) умудряется выбивать русский мир с головы не только метафорически, но и вполне конкретными пулями в оккупантов. И он не один такой», – обнадёживал себя Голобуцкий.