«Дальше Путин возьмется за Прибалтику» – беглый либерал

23.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Поддержка Вашингтона Украины в конфликте на Донбассе – это не столько выполнение своих союзнических обязательств, сколько вопрос собственной безопасности.

Об этом в эфире «Ukrlife» заявил бывший член Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрей Пионтковский, бежавший в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Успех дальнейшей российской агрессии, даже в самом её минимальном плане, мини-захват всего Донбасса, подорвет всю систему безопасности в Европе. Если Путину сойдет это с рук, это ощущалось с самого начала, то следующим будет Прибалтика», – заявил Пионтковский.

Он добавил, что для США это будет серьезным вызовом, потому что Литва, Латвия и Эстония – страны, входящие в НАТО, и тогда американским солдатам придётся участвовать боевых действиях против России, чего они не хотят.

«Они не хотят, чтобы во время решающей цивилизационной схватки с Китаем где-то им ещё пришлось где-то в Европе столкнуться с российской агрессией. Поэтому ни в коем случае ни малейшего военного успеха американцы не дадут Путину достигнуть в Украине. Это для них сегодня вопрос не только в выполнении своих союзнических обязательств, но прежде всего вопрос собственной безопасности», – подчеркнул либерал.