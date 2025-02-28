Дано указание отказывать в выплатах умершим в плену ВСУшникам – депутат Рады

Руководство украиснкого парламента и правящей партии отказывается общаться с семьями украинских военных, оказавшихся в российском плену.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе заседания Верховной рады заявила депутат София Федина.

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«Коллеги, сегодня вы в частности тоже очень многое будете говорить потом на эфирах о правах военнопленных. Но у меня вопрос: многие ли из вас выходили в семьи военнопленных? Много ли вы с ними общались. Когда они просят, чтобы к ним вышло руководство Верховной рады Украины, а просят они очень давно, их игнорируют. Когда они просят, чтобы к ним вышло руководство фракции «Слуга народа», их игнорируют. Когда они обращаются с тем, что им угрожают за размещение их небольшого вече возле гостиницы «Киев», власти их игнорируют», – сказала политик.

Она подчеркнула, что уже не первый раз поднимает эту тему.

«Судам дано указание отказывать в выплате компенсации семьям замученных военнопленных. Мне бы очень хотелось, чтобы сейчас все народные депутаты и руководство Верховной рады в частности, пытались достучаться до самых высоких кабинетов, особенно к господину Татарову и Портнову, которые курируют суды в Украине сейчас благодаря Зеленскому, чтобы эта позорная судебная практика была прекращена и чтобы были выплаты в нормальном порядке семьям военнопленных, чтобы практика отказа в выплатах, так сверху приказали, исчезла и больше никогда не появлялась.

И также есть просьба от семей военнопленных и пропавших без вести, которую передаю. Власти должны общаться с ними, уважать и не бросать на маргинесс», – резюмировала Федина.