Даже в Молдавии Украину признали ничего не решающей полуколонией

03.02.2019

За Украину и Молдавию, в которых власть сформировалась в результате государственных переворотов, все будут решать другие страны.

Об этом “Европейской правде” заявил Богдан Цыдря, депутат молдавского парламента от Партии социалистов, лидирующей сейчас в опросах общественного мнения накануне выборов.

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Издание отмечает, что позиция политика полностью совпадает с партийной, а “слов “Крым украинский” от него так и не прозвучало”.

При этом депутат считает временным нынешний кризис в отношениях Украины с президентом Молдавии Игорем Додоном. Также говорит, что после победы социалистов их правительство сможет восстановить отношения с Киевом после поражения на украинских выборах Петра Порошенко, вслед за чем Украина решит подчиниться воле “крупных игроков”.

“Поймите: ничего не зависит от нас, от Молдовы. Решать будут другие. Мы – полуколония, и так же, я считаю, полуколонией является Украина. У нас сформирована власть в результате государственного переворота 2009 года, и у вас тоже. Сегодня вам об этом не нравится говорить, но после победы Зеленского или Тимошенко вы об этом заговорите, вот увидите”, – сказал Цыдря.