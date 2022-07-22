Дефолт подкрался незаметно. Спасут ли Украину два года отсрочки по выплате долгов

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Новости Украины

Украина попросила у западных кредиторов двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов – такое решение принял Кабмин. Впрочем, это не стало неожиданностью, так как разговоры о возможной реструктуризации на Банковой и около нее велись последние два месяца, когда экономисты Зеленского ломали голову над вопросом, что делать в условиях приближающегося в сентябре дня расплаты по кредитам.

Напомню, экономический советник Зеленского Олег Устенко предлагал поставить на двухлетнюю паузу все выплаты по внешним долгам.

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Впрочем, от украинских хотелок тут мало что зависит. В постановлении незалежного правительства так и записано: реструктуризация произойдет только в случае одобрительного решения самих западных кредиторов.

Если же неформальный «комитет по управлению украинским долгом» будет против, государственный долг – хош не хош, будет обслуживаться и погашаться в соответствии с уже утвержденными условиями выпуска облигаций. Как пишет Reuters, держатели евробондов должны определиться с запросом Киева на отсрочку выплат до 9 августа. То есть, до судного дня – меньше трех недель.

В Киеве рассчитывают на то, что кредиторов удастся уломать отложить конечную дату погашения облигаций на два года. А чтобы подсластить пилюлю предлагают кредиторам жирный бонус: в течение действия отсрочки, доход по облигациям продолжат начисляться по ставкам, предусмотренным в условиях выпуска соответствующих облигаций. Кроме того, Украина готова согласиться начислять дополнительный процентный доход по облигациям, сверх ранее оговоренных.

Также умельцы Шмыгаля внесли изменения в порядок реструктуризации долга, который провернула в 2015 году ныне поднимающая финансы Пуэрто-Рико американка Наталья Яресько.

В условия выпуска и размещения государственных обязательств включили право Украины выкупить их по номиналу. А платеж по ним хотят отложить с 31 мая 2023 года до 1 августа 2024 года. Такая манипуляция позволяет считать последним отчетным годом отсрочки аж 2039 год.

Этому решению, расцененному всеми экономистами, как объявление технического дефолта страны, предшествовал аналогичный техдефолт Нафтогаза, также признавшегося в том, что грошей нэма и попросивший кредиторов отложить судный день на два года.

Почему и там, и там фигурирует срок в два года, понять можно – у Зеленского всерьез рассчитывают, что это и есть тот временной лаг, который нужно «ночь простоять да день продержаться» до «окончательной победы» над Россией. А там уже, как думают эти люди, на Украину прольется щедрый золотой дождь из западных инвестиций и конфискованных российских активов на восстановление.

На такие новости от Кабмина немедля отреагировал Нацбанк, откорректировав официальный курс гривны к доллару с прежних 29 с копейками до нынешних 36,56, при этом торги на межбанке так и не открыли, резонно опасаясь, что курс обвалится еще больше, вызвав панику.

Бывший советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ похвалил это решение НБУ, назвав его «правильным».

«Теперь ждем новое решение по учетной ставке. Или исправление ошибки и возврат к политике отрицательных ставок или продолжение роста до 30%, то есть упорствование в ошибке. Если НБУ сказал А, прислушавшись к модели курсового коридора, то пора говорить и Б, снижая ставку», – пишет он.

Еще один киевский экономист Юрий Гаврилечко называет бенефициаров такого решения НБУ:

«Новый курс гривны – 36,56 за доллар. Экспортеры – радуются. Инфляция просто захлебывается от счастья и бешено растет».

При этом, отмечает Гаврилечко, свои плюшки получили и валютные спекулянты. Ведь курс евро оставили на прежнем уровне 29,81. Так что украинские банки сейчас неприлично много наварят на 25%-й разнице курсов.

Кто останется в несомненном проигрыше, так это украинский народ. Помимо традиционного роста инфляции и цен, посполитых ждет массовая безработица.

Уже упоминавшийся экономист Кущ признает, что «потеря 5 млн рабочих мест – уже факт». Напомню, именно такое количество новых рабочих мест обещала команда Шмыгаля, заступая на должности в правительство. Теперь обещание выполнено, но – с точностью до наоборот.

В ближайшее время, практически все украинские предприятия планируют сокращение персонала, в среднем на 29%. То есть, примерно каждый третий украинец потеряет работу.

Наибольшее сокращение в строительстве и добывающей отрасли – на 50%. При этом, в условиях военного времени безработным украинцем просто некуда деваться- искать лучшей доли за кордон их тоже не выпустят.

Впрочем, выход есть даже в такой безнадежной ситуации. Правда, правящим Украиной сторонникам рыночного карго-культа он не понравится.

«Неужели и дальше будем ничего не делать в части создания внутреннего трудового фронта, государственной гарантии занятости и государственной гарантии сбыта? Будем и дальше надеяться на рынок в условиях военного положения? Будем и дальше считать, что временно взять для нужд армии автомобиль и жилье частного лица можно, а расконсервировать брошенное собственником предприятие – нельзя? И национализировать добывающие отрасли, как делала Великобритания после Второй мировой – не цивилизованно? Если в рамках либо предложенных мной моделей или альтернативных программ трудоустройства, нашему правительству не удастся создать к осени минимум 1 млн рабочих мест, нас ждет зимой глубокая социально-экономическая деструкция», – мрачно вангует Кущ.