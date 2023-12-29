Действия Набиуллиной увеличивают нагрузку на бюджет
Увеличение Центробанком России ключевой ставки с 7,5 до 16% осложнило поддержку правительством бизнеса, занимающегося импортом.
Об этом в сегодняшнем интервью газете «Коммерсант» говорит вице-премьер РФ Андрей Белоусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Настроили эту поддержку под примерно 90 руб. за доллар, но импорт сидит на кредитах, и рост ключевой ставки создает определенные сложности. Кредитный портфель — в районе 106 трлн руб. где-то, из них 14 трлн руб.— это субсидированные правительством кредиты. Простая арифметика: рост ключевой ставки с 7,5% до 16% умножить на 14 трлн руб.— примерно 1,1 трлн руб дополнительная нагрузка на бюджет.
Если подсчитать аккуратно, то потребность в дополнительных затратах составит порядка 400–600 млрд руб. в год», – отметил Белоусов.
Вместе с тем, в него вселяет оптимизм то, что российские импортеры хорошо раскатали логистические маршруты, из-за чего импорт за 2023 год вырос на 5,4%.
«Это, примерно, соответствует росту внутреннего спроса. Оборот розничной торговли в этом году вырос примерно на 6%, инвестиции – на 10%. Таким образом, внутренний спрос вырос на 7–8%. То, что импорт растет медленнее спроса, свидетельствует о развертывании импортозамещения», – сказал Белоусов.
Спасибо!
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