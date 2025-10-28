«Демонстративная холодность»: Финляндия проводит учения на границе с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британская газета «Таймс» рассказала о последствиях антироссийской истерии в Финляндии после вступления этой страны в НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Раньше повседневная жизнь финского пограничника была настолько рутинной, что некоторые политики даже спрашивали, нужна ли стране пограничная служба вообще. Теперь таких вопросов больше не возникает. Сегодня 235 постоянных сотрудников и около 150 призывников, которые проходят ротацию, формируют первую линию обороны на северокарельском участке границы с Россией протяженностью 305 км — теперь уже рубеже НАТО», – пишет издание.

Отмечается, что в отличие от большинства европейских стран, финская пограничная служба тесно связана с армией: ее командиры проходят те же курсы национальной обороны, используют тот же резерв призывников и участвуют в тех же военных планах.

«В случае чрезвычайной ситуации они могут применять тяжелое армейское вооружение, например, противотанковые ракеты Javelin. У них есть запасы противотранспортных и противопехотных мин, которые при необходимости можно быстро развернуть, превратив большие участки границы в продуманные минные поля», – продолжает газета.

Указывается, что финские пограничники проводят учения с такой же строгостью, как и в регулярных войсках.

«В нескольких километрах от границы, в лесу, группа из дюжины курсантов, готовящихся стать младшими офицерами, делится на команды нападающих и защитников, чтобы отработать тактику пехотного боя. Общаясь исключительно жестами, чтобы не выдать себя, атакующие продвигаются к вражескому наблюдательному пункту, пока их командир не будет «ранен», а подразделение не потеряет управление. После завершения обе стороны собираются и безжалостно анализируют ошибки. В следующем месяце эти солдаты будут обеспечивать разведку на масштабных маневрах с участием двух бригад финских вооруженных сил. Наблюдатели за огнем тем временем будут отрабатывать наведение артиллерии на севере Лапландии», – описываются приготовления погранслужбы.

«Таймс» пишет, что каждое лето финские пограничники вместе с российскими коллегами проходят вдоль линии, обрезая кусты и проверяя, все ли в порядке.