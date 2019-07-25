Денисова побежала впереди паровоза с «освобождением моряков»

25.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Заявление украинской стороны о скором освобождении моряков ВМСУ, задержанных во время провокации в Керченском заливе, не отвечают действительности.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, давая оценку заявлению украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о грядущем освобождении моряков.

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«Такая активность госпожи Денисовой объяснима. Вообще у украинских политиков, когда дело касается военных моряков, есть традиция бежать впереди паровоза», – сказал Денисов.

Он полагает, что заявления о «скором освобождении» выдавались и будут выдаваться с завидной регулярностью.

«Что касается конкретно Денисовой — она очень обеспокоена своим близким будущим. В новой Верховной раде, с большой вероятностью, примут решение о новом омбудсмене. И своей гиперактивностью в последние несколько дней Денисова пытается привлечь повышенное внимание к своей персоне. Вероятные подвижки в деле обмена – ее единственный козырь», – объясняет эксперт.

Он не исключает, что Денисова заявления о договоренности по обмену отправила и западным партнерам.

«Рассчитывая, что именно они в очередной раз включатся в этот процесс и вновь попытаются оказать какое-то давление на Москву. Но мне видится это бесперспективным вариантом», – подчеркивает Денисов.

Также политолог считает, что логичнее всего было бы обменять моряков на граждан РФ, которых много в украинских тюрьмах.

«А вот представителей СБУ, которые находились на борту кораблей, задержанных в Керченском проливе, включать в рамки этого обмена не стоит. Они, в отличие от моряков, действовали злонамеренно. Выполняя преступный приказ», – резюмировал политолог.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ноябре прошлого года украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

В итоге провокации все три украинских судна, вторгшиеся в территориальные воды России, были задержаны российскими пограничниками.

Кроме того, в плен попали гордость ВМСУ и самые свидомые экипажи.