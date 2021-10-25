Депутат: «Акцией под посольством РФ Украина пытается усугубить эпидемиологическую обстановку в ЛДНР»

25.10.2021 15:35 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Около трёх десятков украинских националистов устроили пикет в центре Киева под посольством РФ с требованием к Кремлю открыть на Донбассе КПВВ, работа которых была приостановлена руководством ЛДНР, в связи с катастрофической ситуации с ковидом на Украине.

«Активисты», собравшиеся у ворот дипломатического ведомства, назвали себя «украинской народной радой Луганщины и Донетчины», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Митингующие вышли с плакатами «Россия убивает» и «Россия сделала из Донбасса концлагерь». По их мнению, Москва «провалила» вакцинацию в ЛДНР, и теперь, из-за закрытых КПВВ, люди не могут бежать на Украину, чтобы привиться «международно признанным» препаратом. Ораторы рассказывали об ужасах эпидемиологической обстановки, тысячах и тысячах умерших, переполненных больницах и моргах.

В своих речах «свидомых» занесло до заявлений, что данная «блокада» ничем не отличается от того, как в прошлом веке из людей делали мыло и травили газом. Также участники акции назвали сложившуюся ситуацию «как 90 лет назад, когда селяне гибли в окружении красных заградотрядов», имея в виду придуманный украинской диаспорой миф о «голодоморе», то есть якобы сознательном умерщвлении Москвой украинцев.

Актив обратился к киевским властям с требованием обратиться с данной проблемой в ОБСЕ и другие международные организации, вынести на «минскую» площадку и добиваться новых санкций против России.

Жиденький митинг, очевидно, что рассчитанный, в первую очередь, на журналистов, продлился не более четверти часа, после чего собравшимся дали команду расходиться.

Ситуацию «ПолитНавигатору» прокомментировал депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский. По его словам, открытие КПВВ спровоцировало бы ухудшения эпидобстановки в республиках Донбасса, чего и добивается Киев.

«Как раз читал вчера, что крематорий в Одессе работает почти в круглосуточном режиме, не справляются с количеством поступающих трупов. В Харькове, в Луцке, практически во всех областях Западной Украины, в Киеве вводятся ограничительные меры. Все ковидные больницы забиты, не хватает коек. По кислороду там вообще большие проблемы, какие-то заводы кислородных концентраторов там постанавливались», – сказал депутат..

«Тем не менее, Украина в своём репертуаре, пытается рассказать, что у нас здесь ситуация хуже, катастрофа какая-то. На самом деле, точно такая ситуация, как на Украине, такие же проблемы, за исключением того, что мы фактически находимся в постоянном режиме санкций, в условиях боевых действий, и не имеем таких возможностей, как на Украине приобретать необходимое оборудование и препараты. Всё это было и в первую, и во вторую волну, ничего удивительного нет», – добавил Бердичевский.

Он допустил, что такой митинг у посольства России не последний, однако добавил, что это обычная пропагандистская акция с использованием проплаченных людей.

«Всё это будет продолжаться, удивляться здесь не стоит. Несомненно, им необходимо открыть КПВВ, чтобы усугубить эпидемиологическую обстановку, чтобы посеять как можно больше хаоса на наших территориях. Никакой заботы о гражданах ДНР и ЛНР у них, конечно, в голове нет. Всё это делается для того, чтобы как можно сильнее ухудшить эпидемиологическую и экономическую ситуацию. В общем, всё сделать так, чтобы у нас стало хуже, чем на Украине», – объяснил донецкий парламентарий.

Отметим, что участников акции совершенно не смущало то, что даже в Верховной раде признали настолько катастрофический рост смертности от ковида, что очередь из катафалков в киевский крематорий составляет уже более двух часов ожидания. Кроме того, в соцсетях полно свидетельств того кошмара, который происходит в медицинских учреждениях на Украине .

Ранее также в Киеве сообщали о росте цен, в том числе и на ритуальные услуги, что приведёт к тому, что в скором времени обнищавшие украинцы будут вынуждены самостоятельно хоронить своих почивших родственников – например, на погребальных кострах.