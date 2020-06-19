Депутат Госдумы рассказал, что минфин не дает денег соотечественникам

19.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Российская Федерация должна создавать условия для переезда в страну миллионов соотечественников из республик бывшего СССР.

Об этом в интервью «Комсомольской правде», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

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Он напомнил, что Госдума приняла закон, упрощающий получение российского гражданства для жителей ЛДНР, которым позволили не отказываться от украинских паспортов.

Также собеседник издания убежден, что такой закон надо было принимать еще в 1990-е годы, чтобы избежать нынешних демографических проблем.

«Когда в 90-е многие русские неожиданно остались за рубежом, почти 30 миллионов — они же могли приехать в Россию. И десятки тысяч немцев, которые уехали из Казахстана, могли бы приехать в Россию. И у нас бы не было этого демографического кризиса. Если б этот закон не торпедировался в свое время бюрократами из высоких кабинетов. Но сейчас закон прошел – при нашем давлении и при обращении к президенту», – отметил политик.

Собеседник издания подчеркнул, что далее нужно принимать программу репатриации, как это сделали в Германии и Израиле.

«Не только законодательную калитку открывать. Но и помогать материально адаптироваться. Такое, кстати, есть и в Финляндии, и в Польше. Но наши минфиновцы идут на это в самую последнюю очередь. Приходят к президенту и говорят: денег нет», – пожаловался депутат.

Не желает российский минфин и увеличивать квоту на студентов из СНГ.

«У нас квота на студентов из стран СНГ – 15 тысяч в год. Мы говорим, что в бывших республиках СССР о нас должны думать хорошо — тогда давайте квоту на студентов увеличивать. Хотя бы в четыре раза. Но Минфин опять говорит, что денег нет», – говорит Калашников.