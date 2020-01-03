Депутат из бывших СБУ-шников угрожал полицейскому пистолетом

03.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Прокуратура возбудила уголовное дело против депутата Николаевского облсовета Вадима Олабина, который начал угрожать пистолетом полицейскому, остановившему машину «народного избранника» за обгон через сплошную полосу.

Инцидент произошел накануне Нового года. Авто Олабина было остановлено ночью. Когда полицейский подошел к водителю, тот достал пистолет.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Полицейский потребовал разрядить и убрать оружие.

П.: Вы чего оружие достали?

В.О.: Потому что два часа ночи.

П.: Спрятали оружие!

В.О.: Поехали в село

П.: Я вам говорю, спрятали оружие.

В.О.: Поехали в село, вы слышите меня?

П.: Какое село? Спрятали оружие, вам что непонятно? Я старший сержант полиции Хриптиевский.

В.О.: А я полковник Олабин.

П.: И что дальше?

В.О.: Поехали в село, я не буду с вами разговаривать посреди дороги. Я вас нормально прошу.

П.: Я вам объясняю, оружие спрятали.

В.О.: Вы стоите с пистолетом без кобуры.

П.: Вы меня слышите, я сейчас еще буду досылать патрон в патронник.

В.О.: Может, вы меня застрелите здесь?

П.: Я еще раз предупреждаю, оружие спрятали. Что непонятного?

В.О.: Где вы видите у меня оружие? У меня пистолет с резиновыми пулями.

П.: Разрядили и убрали.

В.О.: Уберите пистолет.

П.: Вы кто такой, чтобы мне тут рассказывать?

В.О.: Вот сука, ну хорошо.

П.: Не сука… Спрятали пистолет быстро. Ваши документы.

Депутат в итоге подчинился требованию полицейского, но затем обещал ему наказание как «пенсионер СБУ» и называл «чмошником». По данным местного сайта «Преступности.нет», Олабин входит в состав комиссии, которая занимается отбором патрульных.