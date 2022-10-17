Депутат Матвейчев раскритиковал СМИ за «хайп» вокруг расстрела в Белгороде

Новости Украины

Ежедневно в России масса людей гибнет под колесами автомобилей, от абортов и суррогатного алкоголя, но эти новости никогда не будут в ТОПе поисковых систем. При этом, расстрел 11-ти военнослужащих в Белгородской области уже несколько дней на первых полосах, потому что это позволяет СМИ держать рейтинг.

Об этом в своем блоге заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, раскритиковавший отечественные СМИ за их информационную повестку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порядка 50-ти тысяч или 45-ти тысяч в год в России умирают от суррогатного алкоголя. 45 тысяч человек, люди! От отравления алкоголем – хорошо, может быть, он не всегда суррогатный, но от отравления алкоголем… Вы сколько раз это видите в год такую новость в «Яндексе». Соответственно, в день несколько сотен могут человек в разных местах умирать – вы это видите каждый день в «Яндексе»? Медийную всю структуру это не интересует потому, что закон СМИ один – новость – это не когда собака покусала человека, новость – это когда человек покусал собаку. Собаки кусают людей каждый день, мы не будем об этом рассказывать, это неинтересно. То есть, реальность неинтересна, то, что происходит каждый день, неинтересно, то, что является действительно какой-то проблемой, например, суррогатный алкоголь или вообще алкоголь, или аборты, у нас сотни тысяч их делается в год – это не интересует СМИ, не будет это в ТОПе «Яндекса» стоять. А 11 человек, погибших, у нас в ТОПе «Яндекса»…», – возмущен депутат.

«А сколько у нас сегодня погибло людей, например, от пьяных водителей? Уверен, что несколько сотен на всех дорогах. Или сотня, или 11 человек, но почему это не в ТОПе «Яндекса», – заявил Матвейчев.