Депутат Рады Гончаренко объявил себя… атаманом Кубани

24.12.2021  10:59 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Скандальной известный русофобскими выпадами депутат Верховной рады Алексей Гончаренко запустил онлайн-магазин, где продаются товары с антироссийскими надписями.

Запуск магазина Гончаренко прорекламировал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандальной известный русофобскими выпадами депутат Верховной рады Алексей Гончаренко запустил онлайн-магазин, где продаются товары...

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«Специально для вас наша команда разработала уникальный дизайн футболок «Кубань наша», «Московские болота» и «Держи строй». Также вы можете приобрести легендарные антисептики «от кремлевской заразы», путешествовавшие со мной от ПАСЕ до Вашингтона, салфетки от «зеленых соплей», открытки и многое другое. Заходите на сайт и выбирайте подарки себе и своим близким. Сейчас в этот праздничный период особенно актуально!», – сообщил депутат.

Примечательно, что на одной из футболок можно увидеть надпись «Кубань – наша! Гончаренко, атаман кубанский», а сам депутат изображен в образе кубанского казака.

«И главное! Все вырученные средства от продаж пойдут на развитие нашей сети Гончаренко-центров на Донбассе. Ваша покупка – это важный вклад в развитие наших ячеек на востоке. Присоединяйтесь, чтобы в любом уголке Украины дети и взрослые имели доступ к крутому образованию! Вместе мы докажем всем врагам и скептикам, что Украина – это успех и процветание!», – заявил Гончаренко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Гончаренко угрожал «вернуть Кубань» вместе с наследием Руси.



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