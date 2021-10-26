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26.10.2021 16:38 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина, Энергетика
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Депутат рады обратился к украинцам: «Собирайте и сушите кизяки»

Новости УкраиныИз-за нехватки энергоресурсов в ближайшее время на Украине произойдёт массовое закрытие социальных объектов, а...

Из-за нехватки энергоресурсов в ближайшее время на Украине произойдёт массовое закрытие социальных объектов, а народ перейдёт на отопление кизяками.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил депутат Верховной рады Михаил Волынец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно ли на Украине в ближайшее время массовое отключение социальной сферы? Я про школы, детские сады, учебные заведения, больницы, и так далее. Насколько вероятен такой сценарий развития события?» – спросила ведущая.

«Так и будет, но это будет происходить под предлогом ковидных мероприятий. Центральный орган власти, контролируя средства массовой информации, будет искажать реальную картину. Надо говорить людям правду. Надо бить по рукам, когда в котельных жгут резину, это, во-первых. Во-вторых, надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили. Потому что нужно надеяться только на себя, а не на такую власть», – сказал Волынец.

Напомним, ранее в Киеве сообщили, что большинство украинских школ, больниц и других социальных объектов до сих пор не отапливаются.

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