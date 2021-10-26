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26.10.2021 14:41 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Украина, Энергетика
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Украина начинает топить отходами и старой резиной

Новости УкраиныИз-за жесткой нехватки угля и природного газа на украинских предприятиях начинают сжигать ядовитые смеси...

Из-за жесткой нехватки угля и природного газа на украинских предприятиях начинают сжигать ядовитые смеси из старой резины и отходов горного производства.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил предстедатель Независимого профсоюза горняков, депутат Верховной рады Михаил Волынец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я позавчера наблюдал, как на Центрэнерго два раза включали газовый блок на протяжении суток. А газ очень дорогой, он не должен был сжигаться, должны были использовать уголь. Но потом пошли чёрные выбросы – и не мазут, и не уголь. Черней угля. Я стал наводить справки. Оказалось, что на склады электростанций под Киевом завозят горючую смесь – различные накопившиеся отходы, бесплодные отвалы с небольшим количеством угля, и 30% измельчённой резины», – сказал Волынец.

Он подчеркнул, что сжигание таких смесей под Киевом – «достижение» даже для нынешнего украинского руководства.

«Никто не мог подумать, что наши коррупционеры такие «способные», до такого дойдут. То есть они измельчают старую автомобильную и тракторную резину, мешают с некачественной угольной горной массы, и сжигают это под Киевом», – резюмировал депутат.

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