Депутат Рады пообщалась с военными: «Они не хотят воевать»

Украинская власть не будет останавливать войну, поскольку крайне заинтересована в ее продолжении по шкурным интересам.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избравшаяся в парламент от партии «Слуга народа», но впоследствии исключенная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинская власть заинтересована в войне. Они на ней зарабатывают, и у них, как это говорится, несменная каденция. Многие же прекрасно понимают, что они никогда не переизберутся, и поэтому для них война – это возможность оставаться у руля. Поэтому, конечно, власть готова продолжать войну», – говорит депутат.

Она ответила на вопрос, готовы ли к прекращению войны люди и военные.