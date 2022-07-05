Депутаты РФ взялись за украинское образование

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Новости Украины

В Госдуме РФ будет создана межфракционная рабочая группа, которая с привлечением профильных министерств изучит последствия русофобской образовательной политике на Украине.

С таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании выступил депутат от ЛДПР Алексей Чернышев, возмущенный введением в украинских школах предмета «русофобия», передает корреспондет «ПолитНавигатора».

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«Уже 30 лет такие вопросы для воспитательной работы становятся догмой для украинцев. Мы видим, как меняется ситуация и в учебниках, и нормативно-правовых актах. Полностью меняется система подготовки человека», – сказал Чернышев.

Он считает, что этот вопрос особенно важен в условиях гармонизации законодательства ЛДНР с российским законодательством.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу.

«Нам крайне важно, чтобы это закончилось конкретным результатом и решением вопросов, которое ждут от нас наши соотечественники и граждане РФ, проживающие в ЛДНР», – сказал Володин.