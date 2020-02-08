Дизайнер Артемий Лебедев не побоялся западных санкций

08.02.2020, Москва, Елена Острякова

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев опубликовал на своем сайте разработанный его студией туристический логотип непризнанного Приднестровья, возвращения которого под контроль Кишинева безуспешно добиваются власти Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Круглая эмблема включает себя силуэт Днестра, красную звезду, а также изображения Бендерской крепости, винограда и рыбы. Предложен слоган: «Приднестровье. От создателей СССР».

«Ходят слухи, что новый логотип не понравился руководству республики», – написал Лебедев в своем телеграм-канале.

То, что логотип не устроил руководство Приднестровья, подтвердил вице-премьер правительства республики Сергей Оболоник. Известно, что президент ПМР Вадим Красносельский очень хотел, чтобы на эмблеме присутствовал силуэт памятника Суворову, установленного в Тирасполе.

«Мы оплачивали дизайнерам только проезд и проживание, то есть, серьезных потерь мы не понесли. Но вхождение известной компании сыграло очень серьезную роль в продвижении. Главное в логотипе, чтобы на него реагировал потребитель. На эту тему отреагировали в международном сообществе: и наши соседи, и даже субъекты поважнее – Всемирная туристическая организация», – сказал Облоник в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

После того, как известный дизайнер опубликовал свой пост, количество запросов про Приднестровье в Гугле возросло до рекордных значений, отмечает приднестровский телеканал ТСВ. Больше всего запросов было из Москвы, Пскова, Санкт-Петербурга и Вологодской области.

Экс-спикер МИД ДНР политтехнолог Константин Долгов отмечает смелость дизайнера Лебедева, который не побоялся создать логотип непризнанной республики.

«Наши государственные мужи очень боятся санкций. В это же время дизайнер Лебедев, которого можно назвать государственником с большой натяжкой, ничего не боится и готовит к презентации новый логотип Приднестровья. Не ДНР, конечно, но всё-таки из любого западного утюга мы до сих пор слышим мантры, что «Приднестровье – неотъемлемая часть Молдавии». Тёма молодец», – написал Долгов в своем телеграмм-канале.