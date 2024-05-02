До последнего украинца: американский генерал потребовал прекратить разговоры о заморозке конфликта

Игорь Шкапа.  
02.05.2024 15:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Западу нужно поддерживать Украину столь масштабно, чтобы даже не возникало мысли остановить боевые действия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес, оценивая призывы к заморозке, которые звучат на Западе.

Западу нужно поддерживать Украину столь масштабно, чтобы даже не возникало мысли остановить боевые действия....

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«Тот, кто говорит, что война должна быть заморожена, тот никогда не смотрел на карту. Я имею в виду, что они не понимают значения Крыма, Черного моря, а также никогда не читали ни одной книги по истории, потому что Россия никогда не будет соблюдать какое-либо заключенное соглашение», – сказал Ходжес.

Он назвал «нелепой» идею о заморозке.

«Поэтому я надеюсь, что мы прекратим бессмысленные разговоры о «замораживании конфликта». Все к чему это приведет – на время отложит следующий шаг России. Лично я меньше слышу это, чем раньше. Это украинцы должны решать свое будущее, а не кто-то другой. И это не то, что США могут «замораживать», все зависит от Украины. И я надеюсь, что Запад продолжит поддерживать Украину таким образом, чтобы она не чувствовала давления сделать это.

Я разговаривал с друзьями из Румынии, стран Балтии и Финляндии. Никто не хочет, чтобы был заморожен конфликт», – резюмировал генерал.

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