Доброволец с передовой: Нет системы. Половина операторов дронов – самоучки

В подготовке операторов БПЛА не хватает системности и первичного отбора годных к пилотированию бойцов. Тем временем беспилотники уже работают в зоне 10 км и дальше от линии боевого соприкосновения.

Об этом в эфире «Крым 24» рассказал боец добровольческого отряда «Барс-11» позывной «Биркин», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, оператор БПЛА – самая видоизменяющаяся военная специальность.

«Условно говоря, если снайпер научится быть хорошим специалистом в своей профессии, то после этого никаких кардинальных изменений не происходит, в отличие от оператора БПЛА. Постоянно смещаются, меняются частоты, принципы управления и подходы работы тоже меняются, и если раньше противник был не пуганый и легко можно было находить цели на расстоянии 1,5-2 км от линии боевого столкновения, то сейчас на таких расстояниях уже никто не ходит – ни с нашей стороны, ни со стороны противника. И цели приходится искать уже на расстоянии до 10 км и более», – отметил он.

Работа на такую дальность требует более серьезной подготовки операторов, знаний по связи, как теоретических, так и практических, то есть – налёта.

«На данный момент больше половины операторов FPV-дронов – это самоучки, в той или иной степени. В любом случае, очень важна системность: солдата в начале учат стрелять, а потом ему выдают автомат Калашникова. Эта логическая цепочка, системная работа на данный момент только налаживается. Есть крупное объединение школ, допустим, школа «Архангел». Там действующие военнослужащие получают знания и умения, после этого они сдают внутренний экзамен, после чего, что самое важное, получают дроны. Когда вся эта система работает пошагово – обучение, подтверждение знаний, получение вооружения, – только тогда получается хороший эффект. Потому что сложно представить, что мы обучим солдата стрелять из автомата, но не выдадим ему автомат, или, наоборот, автомат выдадим, не научив его стрелять. Все должно работать в системе, и, на сколько я знаю, уже налажена система по округам. Назначены старшие офицеры, которые через школы курируют от обучения до получения операторами дронов», – отметил «Биркин».

Руководитель курса тактической подготовки «Воин» Евгений Лукашенко добавил, что все методические рекомендации по обучению операторов БПЛА сейчас разрабатываются непосредственно в зоне СВО.

«Если говорить о системном подходе и о том, что сейчас мешает реализовать профессию оператора БПЛА либо пилота дрона – отсутствие регламентирующей документации. У нас для того, чтобы выстрелить из автомата, есть наставление по стрелковому делу и устав, где чётко прописано, как научить бойца. А с операторами у нас есть некоторые вопросы. Мы методики строим сами, исходя из требований войны, и правильно говорят, что это должно быть поэтапно. Я с самого начала говорил, как только пошли дроны в массы: ребята, первая проблема – физически не каждый человек может летать, нам на входе нужен отбор. Мы должны иметь переносные комплекты, чтобы отбирать человека: сел человек, полетал, стошнило, не подходит», – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, сейчас основной костяк пилотов – это геймеры, которые понимают в технике, имеют живой и подвижный ум, способны быстро адаптироваться к изменениям.

«Потом необходимо чётко прописать методику подготовки, от «А» до «Я». Взял в руки, научился летать, сдал экзамен, красавчик. Дальше необходима единая система информирования о тактических, технических, прочих изменениях, чтобы каждый оператор, каждый пилот получал актуальную информацию на сегодняшний день, чтобы все реагировали на изменения ситуации», – отметил руководитель курса подготовки.

Директор крымского филиала АНО «Авиационный учебный центр имени лётчика-космонавта И.П. Волка» Денис Зацарин уточнил, что речь идет не только о молодых пилотах.

«У нас были разные пилоты в возрасте 50+. Один из них сейчас вернулся в отпуск, показывает прекрасные результаты. Есть такие отличия: мужик пятидесятилетний дисциплинированный боец. Я ему говорю, делать так, так и так, и он так и делает. А двадцатилетний очень часто проявляет творчество, проверят свои силы, но не слышит при этом инструктора. В итоге мы получаем разбитый дрон. И на выходе, потратив одинаковое время на учёбу, пятидесятилетний уже прекрасно летает. Он, конечно, совершает ошибки, но он умеет читать инструкцию. А двадцатилетний всё ещё пытается прийти к тому, что надо всё-таки начать читать инструкцию», – пояснил Зацарин.