Додик: «Посольство США строит в Боснии мусульманское государство»

21.10.2021 22:29 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины назвал посольство США эпицентром нестабильности в стране.

Об этом лидер боснийских сербов заявил агентству «Срна», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Додик отметил, что дестабилизирующую политику американского посольства можно наглядно увидеть по его активной поддержке нового Верховного представителя Кристиана Шмидта, который, не будучи согласован Советом безопасности ООН, является, согласно существующим документам, в частности приложению 10, – не более чем частным лицом в Боснии.

Также сербский член Президиума сказал, что для всех жителей БиГ было бы хорошо, если бы американское посольство в Сараево перестало угрожать и преподавать уроки конституционности и нарушения Дейтонского соглашения.

«Их угрозы в балканском словаре называются другим словом – истерить, – сказал лидер боснийских сербов. – На протяжении всей своей дипломатической деятельности они находились на стороне мусульманского проекта БиГ, изображая что они якобы помогают создавать «функциональное государство», а, по сути, работают на мусульман и создают им мусульманское государство».

По мнению Додика, заявления американцев являются еще одним доказательством того, что они на самом деле управляют Конституционным судом БиГ, под постоянной угрозой применения силы и санкций, массово, настойчиво и цинично нарушая Дейтонское соглашение.