Додик: «В Сараево было убито больше сербов, чем бошняков в Сребренице»

08.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Для противодействия западным мифам Республика Сербская проводит в Белграде международный форум «Деконструкция мифов о сараевском мирном сосуществовании и геноциде в Сребренице».

В основу мероприятия легли данные независимых международных комиссий о страданиях сербов в Сараево и страданий всех народов в Сребренице, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, выступая на открытии форума заявил, что мошенничество, при помощи которого международный фактор усугубил страдания бошняков в Сребренице и квалифицировал их так, как хотел, сводя к минимуму страдания сербов в Сараево во время гражданской войны, предполагает, что сербы должны постоянно бодрствовать и обсуждать эту тему.

«В Сараево погибло больше сербов, чем бошняков в Сребренице. Вот почему я рассматриваю этот форум как вклад в наши усилия по объективному представлению всего, что произошло в те годы», – заявил Милорад Додик.

Додик напомнил, что бошнякские мусульманские структуры из Сараево, а также хорваты из БиГ отклонили предложение Республики Сербской о создании совместной нейтральной международной комиссии, которая позволила бы избежать политического влияния США и ЕС, «которые стояли за этой постыдной фальсификацией о «геноциде».

Но бошняки и хорваты отказались, после чего Республика Сербская решила создать международную комиссию.