02.12.2018, Ялта, Галина Шершнева
 
Крым, Культура, Происшествия, Россия
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Дом-музей Чехова в Ялте приходит в полный упадок

Экспозиция дома-музея русского писателя Антона Чехова в Ялте пострадала из-за проливных дождей.

Об этом у себя в «Фейсбуке» написал ялтинский общественник Сергей Сардыко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После сильных ноябрьских дождей протекла крыша в Доме Чехова, пострадали мемориальные комнаты. SOS!!! Музей мирового значения влачит в Ялте жалкое существование», – написал Сардыко.

По его словам, музей начал приходить в упадок при Украине, однако после возвращения в Россию ситуация не изменилась.

«Впервые в этом году отменены Чеховские чтения (опять не хватает средств!), нарушена традиция проведения ежегодной международной научной конференции. В ходе подготовки к курортному сезону в музее не был проведён элементарный косметический ремонт: не покрашены ведущие на веранду ступеньки и наружные решётки, не сделана побелка», – пишет общественник.

Он полагает, что для нормального развития Дома-музея необходима его передача в ведение Министерства культуры РФ.

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