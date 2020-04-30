«Донецкие не люди?»: Украинский суд освободил убийц-добробатовцев

30.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Суд в Мариуполе отпустил на свободу троих боевиков АТО, жестоко расправившихся с семьей на Донбассе, а также промышлявших грабежами и убийствами.

Об этом в своем блоге заявил бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кузьмина, боевики были выпущены лишь за то, что они являлись «героями АТО».

«Как думаете, друзья, какую меру пресечения должны избрать членам вооруженной банды, которые ворвались в дом, связали и зверски пытали молодую семью, а потом, поставив всех на колени друг перед другом и отобрав у них 40 тысяч гривен, по очереди перерезали горло сначала матери, потом сыну , а после отцу? И какого приговора они заслуживают? Ареста и пожизненного заключения? А, если убийцами являются добровольцы, радикалы, герои АТО и Майдана, то для них тоже арест и пожизненное?

Две недели назад судья Орджоникидзенского суда г. Мариуполя освободил из под стражи обвиняемых в убийстве и разбойном нападении трёх «героев» АТО, ветеранов добровольческого батальона МВД Украины «Донбасс», промышлявших убийствами и мародёрством в зоне АТО… И никакой реакции властей… Генпрокурор как в рот воды набрала… Президент по телеку про масочки и про «мойте руки перед едой» рассказывает…

Это что рядовое событие? Пример для подражания? Им, героям Майдана, можно убивать и грабить только потому, что они убивали и грабили донецких? А они, донецкие, не люди? Не украинцы? Их можно? Эй, «Слуги народа», очнитесь! Направил генпрокурору и совету правосудия депутатские обращения по этому поводу. Без какой-либо надежды на понимание», – написал Кузьмин.