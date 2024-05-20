Дроздов: Блинкен приезжал известить, что США готовят заморозку

Повестку «Саммита мира» в Швейцарии Киеву придётся строить на ходу, в зависимости от обстановки на фронтах.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил скандальный львовский пропагандист и русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Саммит мира» не будет иметь никаких видимых результатов. Я думаю, что нам вообще рано его повестку дня прописывать, потому что он будет происходить, условно говоря, на базе той ситуации фронтовой, которая будет на утро или за день до этого саммита.

Подозреваю, что Блинкен, который был на прошлой неделе в Киеве, объяснил сценаристику Запада и готовность его на максимально высоких уровнях включаться в целом в нарратив мира. Мир – это отсутствие войны, отсутствие войны – это заморозка, приморозка, остановка, ситуативное решение, поиски каких-то формул. То есть, мне кажется, собственно, это было озвучено», – сказал Дроздов.