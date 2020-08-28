Душитель Русской весны уверенно лидирует в опросах на Юго-Востоке

28.08.2020, Киев, Ольга Козаченко

Если бы выборы мэра Днепропетровская проводились бы сегодня, то на них бы победил занимающий сегодня эту должность Борис Филатов, ранее называвший восставший Донбасс и Крым «мразями», которым нужно давать обещания, а «вешать потом».

Такие результаты, передает корреспондент «ПолитНавигатора», получены в ходе опроса, опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

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За Филатова готовы проголосовать 48,5% от тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. На втором месте с большим отрывом идет представитель «Оппозиционного блока» Александр Вилкул – 14,9%.

Примечательно, что кандидат от правящей партии «Слуга народа» Сергей Рыженко имеет рейтинг 7,0%.

Напомним, что в 2014 году Филатов был заместителем олигарха Игоря Коломойского на должности губернатора Днепропетровской области. Эта команда оказывала финансовую поддержку украинским карательным подразделениям в Донбассе и активно подавляла протесты политических оппонентов пророссийских взглядов..