Движение поездов по Крымскому мосту может быть возобновлено вечером

08.10.2022  15:21 (Мск), Керчь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Транспорт


Пожар на Крымском мосту полностью потушили, состав с цистернами убрали, и возобновление железнодорожного сообщения ожидается уже сегодня вечером. Автомобильная часть моста работать не будет, ее заменят три парома, которые готовятся выйти на линии к вечеру, если это позволит штормовая обстановка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

МЧС использовало для оценки состояния конструкций моста мобильную лабораторию с диагностическим комплексом «Струна-П». Она позволяет определить характер и степень повреждений. Судя потому, что к 20:00 готовится запуск поездов, они не являются существенными.

Пожар на Крымском мосту полностью потушили, состав с цистернами убрали, и возобновление железнодорожного сообщения...

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«В настоящее время проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по мск», – сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Поезда, № 8 Севастополь – Санкт-Петербург и № 28 Симферополь – Москва отправляющиеся сегодня, планируется отправить по графику. Об отправке остальных перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил на своем сайте дополнительно. Автомобильный транспорт ждет запуска паромной переправы на территории бывшего аэропорта «Керчь».

«В Керченском рыбном порту готовится к выходу паромное судно «Roro «Мария» на маршрут «порт Керчь – порт Кавказ – Порт Керчь». Также планируется запуск двух паромов крымский портов «Керченский 2» и «Ейск», – сообщил экс-министр транспорта Анатолий Цуркин.

Он же предположил, что взрывчатка была заложена в груз, который перевозила фура, взорвавшаяся перед въездом на арки моста.  Следком установил личность владельца грузовика – это житель Краснодарского края, по месту прописки которого проводятся следственные действия.

«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших – мужчины и женщины, их личности устанавливаются», – сообщили в СК.

Досмотр и охрана подъездных путей к порту «Керчь» усилена. Автомобили проверяют служебные собаки, отдельно на проверку заходят пассажирские автобусы. Отправка первого парома ожидается сегодня вечером, как только стихнет северо-восточный ветер.

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